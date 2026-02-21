< sekcia Šport
Slováci prehrávali po 1. tretine súboja o bronz s Fínskom 0:1.
Do bránky opäť nastúpil Samuel Hlavaj.
Miláno 21. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpili v zápase o bronz proti Fínsku na ZOH 2026 v Miláne bez útočníka Martina Pospíšila, ktorého v strede druhého útoku nahradil Lukáš Cingel. Do zostavy sa druhýkrát na turnaji dostal Peter Cehlárik, predstavil sa vo štvrtej formácii s Adamom Liškom a Matúšom Sukeľom. V pozícii trinásteho útočníka nastúpil Samuel Takáč. Obranné dvojice zostali bez zmien. Do bránky opäť nastúpil Samuel Hlavaj. V prvom útoku vykorčuľovala trojica Juraj Slafkovský, kapitán Tomáš Tatar a Adam Ružička.
Tímy vykorčuľovali na ľad v týchto zostavách:
Slovensko: Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Cingel, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Okuliar - Liška, Sukeľ, Cehlárik - Takáč
Fínsko: Saros - Ristolainen, Mikkola, Heiskanen, Lindell, Jokiharju, Määttä, Matinpalo - Kakko, Lundell, Luostarinen - Granlund, Hintz, Teräväinen - Kapanen, Aho, Lehkonen - Tolvanen, Haula, Armia - Kiviranta
ZOH 2026 - o bronz
Slovensko - Fínsko 0:1 po 1. tretine
Gól: 8. Aho (Lehkonen, Heiskanen)
