Slováci proti Kanade s Húskom, tím dopísal na súpisku Sýkoru

Helsinki 16. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpia na svoj tretí zápas na MS v Helsinkách v bránke s Adamom Húskom. Proti Kanade sa Slováci predstavia aj so zmenami v útočných formáciách, realizačný tím doplnil na súpisku útočníka Adama Sýkoru. Po rannom rozkorčuľovaní to povedal asistent trénera Andrej Podkonický.



V bránke bude Húskovi kryť chrbát Matej Tomek, Patrik Rybár bude na tribúne. "V prvom útoku bude hrať Tatar, Krištof a Pospíšil, Minárika sme dali medzi Slafkovského a Regendu, v treťom útoku by mali byť Roman, Lantoši a Liška a vo štvrtom Sýkora, Tamáši a Takáč," povedal Podkonický.



Sedemnásťročný Sýkora tak zažije premiéru ako hrom. "Pre mladého chalana to je zážitok. Ale je to chalan, ktorý prinesie energiu. Kanada je ťažký súper, ale chalani vedia, čo nás čaká a verím, že to zvládneme. Sú to veľkí korčuliari a kreatívni v ofenzívnej zóne. Musíme hrať dobre v obrane a musíme si dávať pozor. Chceme posilniť útočnú silu a preto sme to pomiešali. Mali sme jeden útok silný, ale nedávali sme góly. Tak chceme niečo skúsiť. Uvidíme, čo to prinesie," dodal Podkonický s tým, že presilovkové formácie by mali zostať bez zmeny.



V pondelok popoludní posilní reprezentáciu obranca Washingtonu Martin Fehérváry, manažér Miroslav Šatan však ešte bude telefonovať útočníkovi Dallasu Mariánovi Studeničovi, pre ktorého sa v noci skončila klubová sezóna. "Povedal, že si chce oddýchnuť, ale dohodli sme sa s Mirom Šatanom, že mu ešte raz zavoláme," potvrdil asistent generálneho manažéra Oto Haščák.