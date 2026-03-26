< sekcia Šport
Slováci proti Kosovu nastúpia s Valjentom a Leom Sauerom
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia nastúpila na semifinálový zápas C-vetvy baráže MS 2026 proti Kosovu v bráne s Martinom Dúbravkom. Štvorčlennú obranu bez doliečujúceho sa kapitána Milana Škriniara tvorili Martin Valjent, Denis Vavro, Adam Obert a Dávid Hancko. V strede poľa dal tréner Francesco Calzona od začiatku príležitosť trojici Matúš Bero, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda. V útoku nastúpili Leo Sauer, David Strelec a Lukáš Haraslín. Kapitánom bol Lobotka.
Slovensko: Dúbravka - Valjent, Vavro, Obert, Hancko - Bero, Lobotka, Duda - L. Sauer, Strelec, Haraslín
Kosovo: Muric - Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni - Vojvoda, Hodža, Rexhbecaj, Muslija - Asllani, Muriqi
