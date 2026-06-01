VIDEO: Slováci vyhrali v Dunajskej Strede nad Maltou 2:1
Víťazný gól strelil striedajúci debutant Roland Galčík.
Autor TASR
Dunajská Streda 1. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti vyhrali v pondelkovom prípravnom zápase nad Maltou 2:1. Stretnutie bolo premiérové pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom a jeho tím v pozícii favorita vyhral nad ostrovným súperom deviatykrát v jedenástom dueli. Víťazný gól strelil striedajúci debutant Roland Galčík.
Prvý gól „sokolov“, ktorí hrali premiérovo v Dunajskej Strede, vsietil v 9. minúte Lukáš Haraslín a ešte pred prestávkou naň odpovedal Joseph Mbong. Tréner Weiss vystriedal všetkých hráčov okrem brankára Dominika Takáča a obrancu Adama Oberta, v základnej zostave boli traja nováčikovia, medzi striedajúcimi ďalší piati vrátane Galčíka. Ten skóroval v nadstavení z poslednej akcie duelu.
Do zápasu vstúpili podľa očakávania aktívnejšie domáci a už v tretej minúte poslal obaľovačku na bránku Haraslín, no nemieril presne. Brankára Bonella preveril ako prvý Suslov a medzitým už sa dostali do domácej šestnástky aj Malťania. V deviatej minúte poslal kapitán Duda dlhý pas na Haraslína, ktorý pri individuálnej akcii nezaváhal. Väčšiu istotu mohol domácim priniesť Strelec, no z bezprostrendej blízkosti po centri Oberta vytiahol elitný zákrok Bonello. Vtedy domáci tlak začal slabnúť a Takáč v 37. minúte inkasoval od Mbonga po centri Muscata. Krátko na to striedal pre zranenie Strelec, ktorého nahradil Boženík.
V polčase pristúpili tréneri k dokopy šiestim zmenám, z toho dve boli na slovenskej strane. Tá bola aj aktívnejšia, no výrazne ohrozenie bránky neprišlo po prestávke a ani krátko pred hodinou hry, keď hrali „sokoli“ vysoko. O zhruba desať minút neskôr pohrozili dvakrát zo situácii po rohových kopoch, medzi ktorými pristúpil Weiss k trom striedaniam s dvoma debutantami Gajdošom a Galčíkom. Z následného tlaku bol v najväčšej príležitosti Boženík, ktorého pokus zneškodnil Bonello. V 80. minúte spravil domáci kormidelník ďalšie, ofenzívne ladené striedanie. Namiesto stopéra Valjenta poslal do hry krídelníka Faška. Nasadenie nováčikov sa oplatilo a po dlhšom tlaku sa hrdinom duelu stal Galčík, ktorý umiestnil loptu k vzdialenejšej žrdi zvnútra šestnástky.
prípravný zápas - polčasový sumár
Dunajská Streda
Slovensko - Malta 2:1 (1:1)
Góly: 9. Haraslín, 90.+7. Galčík - 37. Mbong. Rozhodovali: Káprály - Kóbor, Georgiou (všetci Maď.), ŽK: Duda, Suslov - Corbalan, Muscat, Bonello, 5721 divákov
Slovensko: Takáč - Pavek (80. Kováčik), Valjent (80. Faško), Šatka (80. Bari), Obert - Bénes (46. Kaprálik), Pokorný (46. Bero), Duda (67. Gajdoš) - Suslov (67. Galčík), Strelec (40. Boženík), Haraslín (67. M. Sauer)
Malta: Bonello - Muscat (60. Mentz), Shaw (90.+4. Borg), Scicluna (46. Pepe), Corbalan (46. Beerman) - Guillaumier (90.+4. Grech), Teuma (60. Paiber) - Chouaref (74. Garzia), Satariano (60. Zammit), Ewurum (46. Cannavo) - J. Mbong (46. P. Mbong)
Hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Vladimír Weiss st., tréner SR: „Som samozrejme rád, že sme vyhrali. Bolo to utrápené a mali sme veľa šancí, ktoré sme mali premeniť. Mali sme viacej prihrávok a bola tam nervozita - aj ja som bol viac nervózny ako obvykle. Čakal som, že to bude náročné a bol by problém, keby nevyhráme. Všetci sa snažili a bojovali, boli tam emócie a z tohto pohľadu som spokojný. V piatok v Košiciach máme ešte ťažší zápas, kde bude výborná atmosféra a 'Pekyho' rozlúčka.“
