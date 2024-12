Slováci o MS 2026 proti Nemcom alebo Talianom, S. Írsku a Luxembursku

A-skupina: víťaz štvrťfinále LN Nemecko/Taliansko, SLOVENSKO, Severné Írsko, Luxembursko



B-skupina: Švajčiarsko, Švédsko, Slovinsko, Kosovo



C-skupina: zdolaný z play off LN Portugalsko/Dánsko, Grécko, Škótsko, Bielorusko



D-skupina: víťaz štvrťfinále LN Francúzsko/Chorvátsko, Ukrajina, Island, Azerbajdžan



E-skupina: víťaz štvrťfinále LN Španielsko/Holandsko, Turecko, Gruzínsko, Bulharsko



F-skupina: víťaz štvrťfinále LN Portugalsko/Dánsko, Maďarsko, Írsko, Arménsko



G-skupina: zdolaný z play off LN Španielsko/Holandsko, Poľsko, Fínsko, Litva, Malta



H-skupina: Rakúsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Cyprus, San Maríno



I-skupina: zdolaný zo štvrťfinále LN Nemecko/Taliansko, Nórsko, Izrael, Estónsko, Moldavsko



J-skupina: Belgicko, Wales, Severné Macedónsko, Kazachstan, Lichtenštajnsko



K-skupina: Anglicko, Srbsko, Albánsko, Lotyšsko, Andorra



L-skupina: zdolaný zo štvrťfinále LN Francúzsko/Chorvátsko, Česko, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Gibraltár







Termínová listina európskej kvalifikácie MS 2026:



1. kolo: 21.–22. marca 2025



2. kolo: 24.–25. marca 2025



3. kolo: 6.–7. júna 2025



4. kolo: 9.–10. júna 2025



5. kolo: 4.–6. septembra 2025



6. kolo: 7.–9. septembra 2025



7. kolo: 9.–11. októbra 2025



8. kolo: 12.–14. októbra 2025



9. kolo: 13.–15. novembra 2025



10. kolo: 16.–18. novembra 2025



baráž: 26. a 31. marca 2026







Rozdelenie krajín do výkonnostných košov pred žrebom:



1. kôš: Španielsko, Holandsko, Francúzsko, Chorvátsko, Portugalsko, Dánsko, Taliansko, Nemecko, Anglicko, Belgicko, Švajčiarsko, Rakúsko



2. kôš: Ukrajina, Švédsko, Turecko, Wales, Maďarsko, Srbsko, Poľsko, Rumunsko, Grécko, Česko, SLOVENSKO, Nórsko



3. kôš: Škótsko, Slovinsko, Írsko, Albánsko, Severné Macedónsko, Gruzínsko, Fínsko, Island, Severné Írsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Izrael



4. kôš: Bulharsko, Luxembursko, Bielorusko, Kosovo, Arménsko, Kazachstan, Azerbajdžan, Estónsko, Cyprus, Faerské Ostrovy, Lotyšsko, Litva



5. Kôš: Moldavsko, Malta, Andorra, Gibraltár, Lichtenštajnsko, San Maríno

Zürich 13. decembra (TASR) - Slovenskí futbalisti si v európskej kvalifikácii MS 2026 zmerajú sily s víťazom marcového zápasu štvrťfinále LN medzi Nemeckom a Talianskom, Severným Írskom a Luxemburskom. Predstavia sa v A-skupine, rozhodol o tom piatkový žreb v Zürichu. Svoje pôsobenie v kvalifikácii začnú v septembri.Zverenci trénera Francesca Calzonu zotrvali v rebríčku FIFA po Lige národov na 41. mieste a ako 23. najlepší európsky tím tak figurovali v druhom výkonnostnom koši. Mali tak rovnakú pozíciu ako pri žrebe na predošlé MS v Katare. V druhom koši boli s Ukrajinou, Švédskom, Tureckom, Walesom, Maďarskom, Srbskom, Poľskom, Rumunskom, Gréckom, Českom a Nórskom.Súčasťou európskej kvalifikácie MS, ktorej základná časť sa odohrá v šiestich štvorčlenných a šiestich päťčlenných skupinách v budúcom roku, bolo 54 z 55 členských krajín Európskej futbalovej únie (UEFA). Ako jediné chýbalo Rusko, ktoré UEFA aj FIFA suspendovali pre vojenskú inváziu Ukrajiny. Tímy boli rozdelené do piatich výkonnostných košov - štyri obsahovali po dvanásť tímov, v piatom bolo šesť reprezentácií.Samotný boj o MS sa začne pre päťčlenné skupiny v marci, štvorčlenné odštartujú v septembri. Ich súčasťou museli byť štyria víťazi marcového štvrťfinále Ligy národov, ktorí budú hrať v júni finálový turnaj tejto súťaže. V päťčlenných skupinách mohol byť zároveň len jeden tím spomedzi účastníkov marcovej play off LN, kde hrá aj Slovensko o postup do B-divízie. Základná časť kvalifikácie vyvrcholí v novembri a priamo na záverečný turnaj postúpi dvanásť víťazov skupín. Tímy z druhého miesta idú do baráže, kde ich doplnia štyria víťazi skupín Ligy národov 2024/25, ktorí skončia vo svojej kvalifikačnej skupine horšie ako na druhom mieste. Celkovo postúpi na záverečný turnaj 16 tímov UEFA namiesto pôvodných trinástich, čo priamo súvisí s rozšírením formátu MS z 32 tímov na 48. Baráž je naplánovaná na marec 2026, samotný šampionát v júni a júli 2026 v jedenástich amerických, troch mexických a troch kanadských mestách.S Nemcami sa stretli Slováci celkovo šesťkrát, pričom všetky tri ostré zápasy s týmto súperom prehrali – naposledy v pomere 0:3 na ME 2016. Proti Talianom absolvovali len jeden súťažný duel, a to pamätný postupový v základnej skupine MS 2010 v JAR, kde vyhrali 3:2. Dobrú bilanciou majú "Sokoli" historicky proti Severnému Írsku, proti ktorému vyhrali všetky tri súťažné stretnutia v rokoch 2008, 2009 a 2020. S Luxemburskom majú Slováci čerstvú skúsenosť z kvalifikácie na ME 2024. Pod vedením Calzonu s ním najprv remizovali 0:0 a vyhrali na pôde súpera 1:0.Pri žrebe asistoval svetový šampión z roku 1998, Francúz Robert Pires či Španiel Fernando Llorente, ktorý triumfoval so Španielskom na MS 2010. Tie boli doposiaľ jediné a posledné so slovenskou účasťou.