Slováci proti Nemcom s Tomekom a Gachulincom, premiéra Petrovského

nominácia Slovenska na sústredenie a dvojzápas proti Nemecku v Kaufbeurene a Augsburgu (15.-22. apríla 2024):



brankári: Samuel Hlavaj (Škoda Plzeň), Dávid Hrenák (Bílí Tygři Liberec), Matej Tomek (Litvínov)



obrancovia: Patrik Bačik (HC'05 Banská Bystrica), Boris Brincko (HK Poprad), Martin Bučko (Škoda Plzeň/Dynamo Pardubice), Daniel Gachulinec (HKM Zvolen), Andrej Golian (Slovan Bratislava), Mário Grman (HC Vítkovice), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec),, Rayen Petrovický (Dukla Trenčín)



útočníci: Jozef Baláž (Dukla Trenčín), Lukáš Cingel, Andrej Kollár (obaja Kometa Brno), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Marek Hecl, Matej Kašlík (obaja HKM Zvolen), Andrej Kukuča (HK Poprad), Silvester Kusko (HC Olomouc), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav), Samuel Takáč (Slovan Bratislava), Oliver Okuliar, Alex Tamáši (obaja Mountfield Hradec Kárlové), Servác Petrovský (Owen Sound Attack)







Realizačný tím:



Generálny manažér Miroslav Šatan



Manažérka Zuzana Chrenková



Hlavný tréner Craig Ramsay



Asistent trénera Peter Frühauf



Asistent trénera Ján Pardavý



Asistent trénera Róbert Petrovický



Tréner brankárov Ján Lašák



Video analytik Igor Andrejkovič



Kondičný tréner Róbert Béreš



Lekár Roman Hunák



Fyzioterapeuti Vladimír Čavojec, Martin Babják







Program dvojzápasu:



štvrtok 18. apríla, 19.30 h: Nemecko - SLOVENSKO /Kaufbeuren/



sobota 20. apríla, 17.00 h: Nemecko - SLOVENSKO /Augsburg/

Bratislava 15. apríla (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay urobil pred druhým týždňom prípravy na MS tri zmeny v kádri. Na dvojzápas do Nemecka nepocestujú brankár Filip Belányi a zranený obranca Dávid Mudrák, nahradia ich Matej Tomek a Daniel Gachulinec. Tím doplní 19-ročný útočník Servác Petrovský, ktorý môže absolvovať premiéru v národnom tíme.uviedol asistent trénera Peter Frühauf pre webstránku hockeyslovakia.sk.Slováci majú za sebou prvý týždeň oficiálnej prípravy na svetový šampionát. V Humennom absolvovali päťdňový kemp, počas ktorého odohrali dve prípravné stretnutia so Švajčiarmi a v oboch zvíťazili (3:0 a 5:3). Po úvodnom dvojzápase pristúpili tréneri k niekoľkým zmenám. V prípade Mudráka išlo o vynútený stav, keďže si v prvom dueli proti Švajčiarsku zlomil palec na ruke, pričom dobu rekonvalescencie odhadujú lekári na tri až šesť týždňov.Brankár Tomek patril k oporám Litvínova v tejto sezóne. V základnej časti odchytal 36 duelov s 23 víťaznými zárezmi a takmer 91-percentnou úspešnosťou zásahov. V 13 dueloch play off si štatistiky vylepšil na takmer 94 percent. Obranca Gachulinec odštartoval sezónu v bratislavskom Slovane, no dohral ju vo Zvolene. S reprezentačným dresom už má skúsenosti, dvakrát si ho obliekol aj na svetovom šampionáte. Petrovský je nováčik v mužskej reprezentácii. Draftová voľba Minnesoty Wild (185. miesto) má za sebou tretiu produktívnu sezónu v kanadskej juniorskej súťaži OHL v drese Owen Sound Attack. Vo všetkých troch ročníkoch si držal takmer jednobodový priemer na zápas a bol oporou juniorskej reprezentácie na MS hráčov do 20 rokov. Na uplynulom vo Švédsku nastúpil vo všetkých piatich dueloch a získal deväť bodov za päť gólov a štyri asistencie." povedal Petrovský pre oficiálnu stránku Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Slováci sa do Nemecka presunú v stredu. Kemp si rozložia v Kaufbeurene, kde vo štvrtok od 19.30 h odohrajú prvý z dvoch prípravných súbojov proti domácemu výberu. Po dni voľna sa v sobotu presunú do Augsburgu, kde ich čaká druhý vzájomný súboj od 17.00 h.