Slováci proti Nemcom 0:0 po 1. tretine

Tímy vykorčuľovali na ľad v týchto zostavách:



SR: Škorvánek - Nemec, Fehérváry, Čerešňák, Ivan, Grman, Koch, Golian, Gajdoš - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Regenda, Pospíšil, Kelemen - Daňo, Sukeľ, Kudrna



Nemecko: Grubauer - M. Müller, Szuber, Wissmann, J. Müller, Kalble, Wagner, Fohrler - Peterka, Kahun, Tieffels - Pföderl, Michaelis, Ehliz - Tuomie, Stachowiak, Fischbuch - Ehl, Sturm, Eder

Ostrava 10. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili na úvodný duel B-skupiny majstrovstiev sveta proti Nemecku v bránke so Stanislavom Škorvánkom. V prvom útoku sa predstavili Juraj Slafkovský, Marek Hrivík a Peter Cehlárik, v obrane nastúpili Šimon Nemec s Martinom Fehérvárym. Stav po 1. tretine bol 0:0.Na krídle tretieho útoku nechýbal Miloš Kelemen, ktorý pricestoval do Ostravy iba vo štvrtok. Tréner Craig Ramsay nasadil do zápasu štyri kompletné päťky, do zostavy sa nezmestili útočníci Viliam Čacho a Martin Faško-Rudáš. Škorvánkovi kryl chrbát Samuel Hlavaj, na tribúne zostal tretí brankár v nominácii Matej Tomek.