< sekcia Šport
Slovensko viedlo po prvom polčase nad Nemeckom 1:0
V bránke dostal podľa očakávaní šancu Martin Dúbravka.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. septembra (TASR) - Slovenskí futbalisti viedli po prvom polčase úvodného kvalifikačného zápasu MS 2026 nad Nemeckom 1:0. Domácich poslal do vedenia v 42. minúte Dávid Hancko.
Kvalifikácia MS 2026 - polčasový sumár
SLOVENSKO - Nemecko 1:0
Gól: 42. Hancko. Rozhodovali: Gözübüyük - Zeinstra, Inia (všetci Hol.)
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka, Škriniar, Hancko - Bero, Lobotka, Duda - Ďuriš, Strelec, Sauer
Nemecko: Baumann - Collins, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Kimmich, Stiller - Gnabry, Goretzka, Wirtz - Woltemade
SLOVENSKO - Nemecko 1:0
Gól: 42. Hancko. Rozhodovali: Gözübüyük - Zeinstra, Inia (všetci Hol.)
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka, Škriniar, Hancko - Bero, Lobotka, Duda - Ďuriš, Strelec, Sauer
Nemecko: Baumann - Collins, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Kimmich, Stiller - Gnabry, Goretzka, Wirtz - Woltemade