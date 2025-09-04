Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. september 2025Meniny má Rozália
< sekcia Šport

Slovensko viedlo po prvom polčase nad Nemeckom 1:0

Na snímke Martin Dúbravka (Slovensko). Foto: TASR - Martin Baumann

V bránke dostal podľa očakávaní šancu Martin Dúbravka.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 4. septembra (TASR) - Slovenskí futbalisti viedli po prvom polčase úvodného kvalifikačného zápasu MS 2026 nad Nemeckom 1:0. Domácich poslal do vedenia v 42. minúte Dávid Hancko.


Kvalifikácia MS 2026 - polčasový sumár
SLOVENSKO - Nemecko 1:0

Gól: 42. Hancko. Rozhodovali: Gözübüyük - Zeinstra, Inia (všetci Hol.)

Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka, Škriniar, Hancko - Bero, Lobotka, Duda - Ďuriš, Strelec, Sauer

Nemecko: Baumann - Collins, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Kimmich, Stiller - Gnabry, Goretzka, Wirtz - Woltemade
