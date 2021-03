Slováci proti rozbehnutým Rusom, Tarkovič: Môžu nám viac sedieť

H-skupina, kvalifikácia MS 2022, 3. kolo /utorok 30. marca/:



Nikózia



18.00 Cyprus - Slovinsko /rozhoduje: Andreas Ekberg (Švéd.)/



Trnava



20.45 SLOVENSKO - Rusko /rozhoduje: Carlos del Cerro Grande (Šp.)/



Rijeka



20.45 Chorvátsko - Malta /rozhoduje: Lionel Tschudi (Švaj.)/



tabuľka:



1. Rusko 2 2 0 0 5:2 6

2. Slovinsko 2 1 0 1 2:2 3

3. Chorvátsko 2 1 0 1 1:1 3

4. SLOVENSKO 2 0 2 0 2:2 2

5. Cyprus 2 0 1 1 0:1 1

6. Malta 2 0 1 1 3:5 1

Trnava 29. marca (TASR) - Slovenskí futbalisti uzavrú marcový trojzápasový blok kvalifikácie MS 2022 v utorok proti Rusku. Tímy pôjdu do vzájomného súboja v diametrálne odlišnej pozícii, kým hostia sa predstavia v Trnave ako šesťbodoví lídri H-skupiny, zverenci Štefana Tarkoviča získali v úvodných dvoch vystúpeniach proti papierovým outsiderom Cypru (0:0) a Malte (2:2) iba chudobné dva body. Hráči sa najmä po sobotnej blamáži s Maltou ocitli pod paľbou kritiky médií i fanúšikov a ak proti "zbornej" nepodajú lepší výkon s vyústením do bodového zisku, klesnú ich už beztak okresané postupové šance na úplné minimum.Slováci rátali s tým, že do šlágra proti Rusku pôjdu bez "škrabanca", realita však pre nich vyznieva kruto. Straty proti najslabším tímom skupiny sa budú v ďalšom priebehu kvalifikácie ťažko dobiehať. Uvedomuje si to aj tréner slovenského tímu, ktorého teší aspoň skutočnosť, že proti Rusom môže rátať s bundesligistami Petrom Pekaríkom a Ondrejom Dudom po uvoľnení zo strany klubov. "," povedal Tarkovič.Stopér Milan Škriniar bol proti Malte jeden z mála hráčov, ktorí si zastali svoje miesto. Strelil gól a snažili sa burcovať tím, drvivá väčšina spoluhráčov sa však k nemu nepridala. "" konštatoval Škriniar pred desiatym vzájomným stretnutím s Ruskom. Bilancia s týmto súperom je vyrovnaná - 3 výhry, 3 remízy, 3 prehry, skóre 8:8.Rusi vstúpili do kvalifikácie víťazstvom 3:1 na Malte, v sobotu si poradili v Soči so Slovinskom 2:1 vďaka dvom presným zásahom vo forme hrajúceho Arťoma Dzjubu, ktorý raz skóroval aj na Malte. Tím Stanislava Čerčesova má na konte plný počet 6 bodov a ďalšie si chce pripísať v Trnave. "" povedal ľavý obranca ruského tímu Fjodor Kudrjašov.Zápas Slovensko - Rusko (PP RTVS) s úvodným výkopom o 20.45 SELČ povedú rozhodcovia zo Španielska, ako hlavný Carlos del Cerro Grande, ktorému budú asistovať Juan Carlos Yuste a Diego Barbero. Ďalšie stretnutie odohrajú Slováci 6. júna vo Viedni proti Rakúsku, pôjde o generálku na EURO 2020. Na finálovom turnaji sa slovenský tím stretne v základnej skupine s Poľskom, Švédskom a Španielskom.Kvalifikácia MS 2022 pokračuje ďalšími zápasmi až na jeseň. Prvého septembra by mali Slováci nastúpiť v Slovinsku, štvrtého privítajú Chorvátsko a 7. septembra ich čaká opäť doma Cyprus.