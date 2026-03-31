Slováci proti Rumunsku s nezmenenou obranou, v bránke Rodák
V útoku nastúpili Tomáš Suslov, David Strelec a Lukáš Haraslín.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia nastúpila na utorňajší prípravný zápas proti Rumunsku v bráne s Marekom Rodákom. Obrannú formáciu tvorilo rovnako ako v barážovom dueli s Kosovom kvarteto Martin Valjent, Denis Vavro, Adam Obert a Dávid Hancko. V strede poľa figurovala trojica Tomáš Rigo, kapitán Stanislav Lobotka a László Bénes. V útoku nastúpili Tomáš Suslov, David Strelec a Lukáš Haraslín.
Slovensko: Rodák - Valjent, Vavro, Obert, Hancko - Rigo, Lobotka, Bénes - Suslov, Strelec, Haraslín
Rumunsko: Radu - Ratiu, Dragusin, Ghita, Bancu - Tanase, Stanciu, Dragomir - Man, Birligea, Baiaram
