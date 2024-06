Slováci vyhrali nad San Marínom 4:0, presadili sa štyria strelci

Na snímke sprava Tomáš Rigo (Slovensko), Dante Rossi (San Maríno), Tomáš Suslov a David Strelec (obaja Slovensko) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - San Maríno vo Wiener Neustadte v Rakúsku v stredu 5. júna 2024. Foto: TASR - Pavel Neubauer

prípravný zápas:



Wiener Neustadt (Rakúsko)



Slovensko - San Maríno 4:0 (3:0)



Góly: 8. Rigo, 10. Suslov, 36. Haraslín, 58. Strelec. Rozhodovali: Weinberger - Höfler, Hartl (všetci Rak.), ŽK: Contadini, Palazzi (obaja S. Mar.), 452 divákov.



Slovensko: Rodák - Pekarík (46. Obert), Gyömbér (77. Ďuriš), Škriniar, De Marco - Rigo (68. Hollý), Hrošovský, Bénes - Suslov (60. Tupta), Strelec (59. Polievka), Haraslín (46. Sauer)



San Maríno: Colombo - Fabbri (25. D´Addario), Cevoli, Rossi, Tosi (85. Vitaioli) - A. Golinucci (62. Battistini), E. Golinucci (62. Mularoni) - Berardi (62. Pancotti), Contadini - Sensoli - Nanni (85. Palazzi)

hlasy po zápase /RTVS Šport/:



Francesco Calzona, tréner SR: "V týchto zápasoch ma nezaujíma výsledok ale výkon, či sme sa zlepšili vo veciach, ktoré sme si natrénovali. Som spokojný s tým, že sme si dokázali vytvoriť dostatok príležitostí. Menej s defenzívnou prácou mužstva. Musíme byť kompaktnejší a získavať viac lôpt. Páčil sa mi výkon Strelca a Rigo tak isto odohral dobrý zápas."



Tomáš Rigo, strelec prvého gólu SR: "Hodnotím to veľmi pozitívne, bol to môj prvý zápas a hneď sa mi podarilo skórovať. Ale nie len gól, aj celkovo s výkonom som spokojný."



Lukáš Haraslín, strelec tretieho gólu SR: "Bol to prvý zápas pred ME, teraz náš čaká Wales, ktorý nás preverí. Chceli sme si vyskúšať veci, ktoré sme trénovali. Zo začiatku to trochu škrípalo, ale potom sme sa chytili šance, mali sme dobré fragmenty, vytvorili sme si dobré šance a dali sme pekné góly."

Wiener Neustadt 5. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti zvíťazili v stredajšom prípravnom zápase nad San Marínom 4:0. Na štadióne v rakúskom Wiener Neustadte rozhodli o svojom triumfe nad outsiderom troma gólmi v prvom polčase. Strelecký účet si pri svojom debute za národný tím otvoril stredopoliar Tomáš Rigo. Reprezentanti uzavrú prípravu na európsky šampionát v nedeľu v Trnave proti Walesu.Slováci zdolali futbalového "trpaslíka" vo všetkých piatich vzájomných dueloch a vylepšili si priaznivé skóre na 26:1. Naposledy sa s posledným tímom rebríčka FIFA stretli 6. júna 2009 v zápase úspešnej kvalifikácie MS 2010, keď súpera v Bratislave deklasovali 7:0. Ako jediný si spomedzi súčasných hráčov výberu Francesca Calzonu zahral pred 15 rokmi pravý obranca Peter Pekarík.Slováci vstúpili do zápasu niekoľkými nepresnosťami. Postupne sa však dostavil očakávaný scenár, favorit sa usadil na polovici súpera a hľadal medzery v defenzíve outsidera. Otvárací gól do siete San Marína prišiel vo ôsmej minúte, keď sa po priamom kope dostal k dorážke Rigo a vo svojom prvom stretnutí za národný tím si otvoril strelecký účet. Už o necelé dve minúty Slováci viedli 2:0, keď loptu za obranu dostal Suslov a strelou k žrdi prekonal Colomba. Blízko k tretiemu presnému zásahu bol v 17. minúte Haraslín, ktorý namieril z priameho kopu do žrde. Krídelník Sparty Praha sa presadil až v 36. minúte, keď sa k nemu po kombinácii odrazila lopta v šestnástke a prudkou strelou nedal šancu Colombovi - 3:0.Pred začiatkom druhého dejstva urobil Calzona prvé zmeny. Ihrisko opustil Pekarík, na jeho miesto sa zo stredu obrany presunul Gyömbér a na post stopéra sa zasunul striedajúci Obert. Do druhého polčasu nezasiahol ani autor tretieho gólu Haraslín, ktorého nahradil Sauer. Štvrtýkrát rozvlnil sieť Sanmarínčanov v 58. minúte Strelec po spätnej prihrávke de Marca. Počas celého stretnutia nemusel ani raz zasahovať slovenský brankár Rodák. Po zvyšok druhej časti hry neinkasoval už ani Colombo.