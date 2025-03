Slováci nastúpia proti Slovinsku bez Strelca i Pekaríka

Bratislava 13. marca (TASR) - V drese slovenskej futbalovej reprezentácie budú v marcových zápasoch o postup do B-divízie Ligy národov chýbať útočník David Strelec aj obranca Peter Pekarík. O zranení najlepšieho slovenského strelca skupinovej fázy informoval vo štvrtok dopoludnia už jeho klubový zamestnávateľ ŠK Slovan Bratislava a jeho absenciu definitívne potvrdil tréner národného tímu Francesco Calzona. Spomedzi opôr sa nebude môcť spoľahnúť ani na stredopoliara Juraja Kucku, ktorý v pondelok ukončil reprezentačnú kariéru.



Dvadsaťtriročný Strelec nevynechal ani jeden zo šiestich skupinových zápasov Slovenska a z celkových desiatich gólov vsietil štyri. V septembrovom stretnutí proti Azerbajdžanu upravil na konečných 2:0, v októbrovom dueli zariadil remízu so Švédskom 2:2 a v záverečnom zápase rozhodol o víťazstve nad Estónskom 1:0. Strelec sa zranil na sobotňajšom tréningu "belasých". Podľa klubového kouča Vladimíra Weissa st. má prvý stupeň natrhnutého svalu a absentovať bude minimálne 2-3 týždne. Absentovať bude aj Pekarík z Českých Budějovíc, ktorý má problémy s lýtkom. "Na základe toho, ako sa vyjadril Slovan, bude Strelec potrebovať viactýždňovú pauzu a Pekarík to isté. S nimi rátať nemôžeme," uviedol Calzona na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Ďalšou ranou pre talianskeho kouča je rozhodnutie Kucku. Tridsaťosemročný stredopoliar sa v drese národného tímu naposledy predstavil v septembrovom súboji s Azerbajdžanom, následne pre zranenia chýbal na októbrovom i novembrovom zraze. Posledný štart si pripísal ešte 14. decembra v ligovom dueli Slovana s Dunajskou Stredou (2:1) a práve pre zdravotné dôvody tento týždeň dospel k rozhodnutiu ukončiť reprezentačnú kariéru. "Asi pred dvomi týždňami som sa s ním rozprával. Mrzelo ho to, lebo prechádza zo zranenia do zranenia. Chcel sa s reprezentáciou rozlúčiť iným spôsobom, ale, bohužiaľ, mu to zdravotný stav nedovoľuje. Bol z toho veľmi sklamaný, ale môžem povedať, že ja som ešte viac. Bol to on, kto ma po jeho rozhodnutí upokojoval," priznal Calzona.



V kádri chýbajú aj obrancovia Ľubomír Šatka a Samuel Kozlovský. "Myslím si, že za môjho pôsobenia sme ešte neboli v stave takejto pohotovosti, ale urobíme maximum, čo bude v našich silách," pokračoval taliansky kormidelník. Prvýkrát figuruje v nominácii ľavý bek Dominik Javorček z nemeckého Holsteinu Kiel. "Sledujeme ho už dlhší čas a tým, že vypadol Kozlovský a máme problémy deviatich hráčov pod hrozbou žltej karty, je tu. Uvidíme, ako sa bude tieto dni ukazovať. Pokiaľ by mal byť na lavičke, pôjde hrať zápas za 'dvadsaťjednotku'," povedal na adresu 22-ročného hráča Calzona.



Slováci najskôr privítajú Slovincov na Tehelnom poli vo štvrtok 20. marca a o tri dni neskôr rozhodnú o svojom ďalšom osude v odvete v Ľubľane. Počas domáceho stretnutia sa budú môcť slovenskí fanúšikovia rozlúčiť s Kuckom.