Slováci proti Macedónčanom o nádej, Naglič: Aby sa ešte o niečo hralo

Širšia nominácia Slovenska na zápasy predkvalifikácie ME 2025 proti Severnému Macedónsku (23. februára) a Dánsku (26. februára):



hráči: Šimon Krajčovič (Eisbären Bremerhaven/Nem.), Samuel Volárik, Martin Danielič (obaja BC Komárno), Dalibor Hlivák, Michael Fusek, Viktor Juríček (všetci Spišskí Rytieri), Martin Bachan, David Abrhám (obaja Patrioti Levice), Jakub Mokráň (BK Opava/ČR), Marek Doležaj (WWU Baskets Münster/Nem.), Matej Majerčák (NH Ostrava/ČR), Dávid Novák (ERA Basketbal Nymburk/ČR), Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona/Šp.), Timotej Malovec (OKK Belehrad/Srb.)



realizačný tím: Aramis Naglič - hlavný tréner, Michal Madzin, Zlatko Jovanovič - asistenti trénera, Maroš Helmecy – asistent zodpovedný za skauting a videoanalýzu, Miroslav Páleník - manažér tímu, Michal Ondruš - generálny manažér, Enriko Smák - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut, MUDr. Richard Demovič – lekár

Program D-skupiny predkvalifikácie ME 2025:



štvrtok 23. februára



18.00: Slovensko – Severné Macedónsko (Levice)



19.00: Dánsko – Nórsko (Naestved)



nedeľa 26. februára



15.30: Dánsko – Slovensko (Naestved)



18.00: Nórsko – Severné Macedónsko (Oslo)

Tabuľka D-skupiny:



1. S. Macedónsko 4 4 0 284:252 8



2. Nórsko 4 2 2 278:269 6



3. SLOVENSKO 4 2 2 285:292 6



4. Dánsko 4 0 4 286:320 4

Levice 22. februára (TASR) - Zvíťaziť a ideálne o päť a viac bodov, také sú ambície basketbalistov Slovenska pred zápasom predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025 so Severným Macedónskom (štvrtok 23. februára o 18.00 h v Leviciach). Predposledné vystúpenie v D-skupine môže vo veľkej miere prehovoriť do toho, či sa slovenskému výberu podarí zachovať postupové šance do nedele.Slováci si zachovali dvoma novembrovými úspechmi – s Dánskom (74:70) a Nórskom (68:56) - ako-takú šancu na postup, nemajú ho však výhradne vo svojich rukách. Prvý krok však môžu urobiť v Leviciach sami.vyjadril sa pivot Vladimír Brodziansky.Matematika hovorí v tomto smere celkom jasne, ak si chce slovenská reprezentácia predĺžiť nádeje až do nedeľného záverečného stretnutia v Dánsku, tak potrebuje nad Severným Macedónskom vyhrať o päť a viac bodov. Prvá konfrontácia s týmto súperom sa skončila v auguste 2022 totiž úspechom súpera – 79:75.uviedol pre TASR tréner Slovenska Aramis Naglič.O jedno postupové miesto v "déčku" ešte bojuje okrem Slovenska aj Nórsko, ale najbližšie k pokračovaniu má Severné Macedónsko. V doterajších štyroch zápasoch neprehralo ešte ani raz, vo štvrtok môže za istých okolností oslavovať vstup do "riadnych" kvalifikačných bojov o európsky šampionát.prezradil Naglič viac o štvrtkovom súperovi.Severné Macedónsko prišlo do Levíc odhodlané využiť hneď prvú šancu a nepozerať sa na súperov. Pomôcť mu k tomu má najmä jeden z top strelcov Ligy majstrov, naturalizovaný Američan T.J. Shorts.vyhlásil kouč Severného Macedónska Aleksandar Jonchevski.Keď by to reprezentácii Slovenska vo februári s postupom nevyšlo, tak v auguste by mala odštartovať tretia, záverečná fáza predkvalifikácie ME 2025. Do nej spadnú všetky neúspešne tímy z prvej a druhej fázy.