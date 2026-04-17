Slováci nastúpia proti Švajčiarom s 11 útočníkmi, v bráne Rabčan
Pre zranenia zo zostavy vypadli Peter Cehlárik a Adrián Holešinský.
Autor TASR
Topoľčany 17. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpili na piatkový zápas prípravy na MS 2026 v Topoľčanoch proti Švajčiarsku iba s 11 útočníkmi. Pre zranenia zo zostavy vypadli Peter Cehlárik a Adrián Holešinský. V bránke dostal šancu Eugen Rabčan.
zostavy:
Slovensko: Rabčan - Petrovický, Kňažko, Romaňák, Radivojevič, Korenčík, Žiak - Faško-Rudáš, Hrivík, Nauš - Marcinek, Myklucha, Faith - Valach, Kollár, Kukuča - Vojtech, Petrovský
Švajčiarsko: Pasche - Loeffel, Geisser, Aebischer, Egli, Dionicio, Heldner, Blessing, Wüthrich - Rohrbach, Thürkauf, Hofmann - Rochette, Jäger, Meyer - Herzog, Haas, Scherwey - Taibel, Senteler, Canonica - Müller
