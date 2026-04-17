Piatok 17. apríl 2026Meniny má Rudolf
Slováci nastúpia proti Švajčiarom s 11 útočníkmi, v bráne Rabčan

Na snímke brankár Eugen Rabčan. Foto: FOTO TASR - Ján Krošlák

Pre zranenia zo zostavy vypadli Peter Cehlárik a Adrián Holešinský.

Topoľčany 17. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpili na piatkový zápas prípravy na MS 2026 v Topoľčanoch proti Švajčiarsku iba s 11 útočníkmi. Pre zranenia zo zostavy vypadli Peter Cehlárik a Adrián Holešinský. V bránke dostal šancu Eugen Rabčan.



zostavy:

Slovensko: Rabčan - Petrovický, Kňažko, Romaňák, Radivojevič, Korenčík, Žiak - Faško-Rudáš, Hrivík, Nauš - Marcinek, Myklucha, Faith - Valach, Kollár, Kukuča - Vojtech, Petrovský

Švajčiarsko: Pasche - Loeffel, Geisser, Aebischer, Egli, Dionicio, Heldner, Blessing, Wüthrich - Rohrbach, Thürkauf, Hofmann - Rochette, Jäger, Meyer - Herzog, Haas, Scherwey - Taibel, Senteler, Canonica - Müller
Neprehliadnite

J.HRABKO KOMENTUJE ÚSTAVNÉ NOVELY V NRSR: Niečo za niečo

HRUŠOVSKÝ: Cítil som, že dokážem poraziť kohokoľvek

GAŠPAR: Voľby poštou zo zahraničia sa dajú manipulovať,treba to zmeniť

VIDEO: TRAGICKÁ ZRÁŽKA VLAKU S KAMIÓNOM: Hlásia úmrtie a 21 zranených