Slováci remizujú 1:1 proti Švajčiarom po druhej tretine
Hostí poslal do vedenia v 21. minúte Dario Rohrbach, o vyrovnanie sa postaral v 32. minúte premiérovým presným zásahom v národnom tíme vo svojom debute Matúš Vojtech.
Topoľčany 16. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia remizovala po dvoch tretinách štvrtkového prípravného zápasu v Topoľčanoch so Švajčiarskom 1:1. Hostí poslal do vedenia v 21. minúte Dario Rohrbach, o vyrovnanie sa postaral v 32. minúte premiérovým presným zásahom v národnom tíme vo svojom debute Matúš Vojtech.
Slovenskí hokejisti nastúpili na svoj úvodný duel prípravy na MS 2026 v Topoľčanoch proti Švajčiarsku v bránke s Romanom Rychlíkom. V obrane elitnej formácie boli Samuel Kňažko a Rayen Petrovický. Útok tvorili Martin Faško-Rudáš, kapitán Marek Hrivík a Peter Cehlárik.
Slovenskí hokejisti nastúpili na svoj úvodný duel prípravy na MS 2026 v Topoľčanoch proti Švajčiarsku v bránke s Romanom Rychlíkom. V obrane elitnej formácie boli Samuel Kňažko a Rayen Petrovický. Útok tvorili Martin Faško-Rudáš, kapitán Marek Hrivík a Peter Cehlárik.
príprava MS 2026:
Slovensko - Švajčiarsko 1:1 po 2. tretine (0:0, 1:1)
Góly: 32. Vojtech (Holešinský) - 21. Rohrbach
Slovensko - Švajčiarsko 1:1 po 2. tretine (0:0, 1:1)
Góly: 32. Vojtech (Holešinský) - 21. Rohrbach
zostavy:
Slovensko: Rychlík - Petrovický, Kňažko, Romaňák, Radivojevič, Korenčík, Meliško, Žiak - Faško-Rudáš, Hrivík, Cehlárik - Marcinek, Myklucha, Faith - Valach, Kollár, Kukuča - Vojtech, Petrovský, Holešinský
Švajčiarsko: Genoni - Geisser, Loeffel, Aebischer, Egli, Dionicio, Heldner, Müller, Blessing, Wüthrich - Rohrbach, Thükauf, Hofmann - Rochette, Jäger, Meyer - Herzog, Haas, Scherwey - Taibel, Senteler, Canonica
Slovensko: Rychlík - Petrovický, Kňažko, Romaňák, Radivojevič, Korenčík, Meliško, Žiak - Faško-Rudáš, Hrivík, Cehlárik - Marcinek, Myklucha, Faith - Valach, Kollár, Kukuča - Vojtech, Petrovský, Holešinský
Švajčiarsko: Genoni - Geisser, Loeffel, Aebischer, Egli, Dionicio, Heldner, Müller, Blessing, Wüthrich - Rohrbach, Thükauf, Hofmann - Rochette, Jäger, Meyer - Herzog, Haas, Scherwey - Taibel, Senteler, Canonica