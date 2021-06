Slováci proti Švédom ako lídri, Pekarík: Sú vyvážení a húževnatí

Na slovenských futbalistov čaká druhý zápas základnej E-skupiny na európskom šampionáte, v ktorom nastúpia piatok opäť v Petrohrade proti Švédsku. Na snímke zľava Lukáš Haraslín a tréner Slovenska Štefan Tarkovič prichádzajú na tréning v Petrohrade v stredu 16. júna 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke vpravo hore hráč Španielska Rodri hlavičkuje v zápase E-skupiny na majstrovstvách Európy vo futbale Španielsko - Švédsko v španielskej Seville 14. júna 2021. Foto: TASR/AP

Na slovenských futbalistov čaká druhý zápas základnej E-skupiny na európskom šampionáte, v ktorom nastúpia piatok opäť v Petrohrade proti Švédsku. Na snímke zľava Martin Koscelník, Tomáš Suslov, Dávid Hancko, asistent trénera Marek Mintál a Michal Ďuriš počas tréningu v Petrohrade 15. júna 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

E-skupina, 2. kolo:



ŠVÉDSKO - SLOVENSKO /piatok 18. júna, 15.00 SELČ, Štadión Krestovskij v Petrohrade/



Rozhodcovia: Daniel Siebert - Jan Seidel, Rafael Foltyn (všetci Nem.)



Predpokladané zostavy:



Švédsko: Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg - Isak, Berg



Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan - Kucka, Hromada - Haraslín, Hamšík, Mak - Duda



tabuľka E-skupiny:



1. SLOVENSKO 1 1 0 0 2:1 3



2. Španielsko 1 0 1 0 0:0 1



3. Švédsko 1 0 1 0 0:0 1



4. Poľsko 1 0 0 1 1:2 0





Petrohrad 17. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti nastúpia na svoj druhý zápas na EURO 2020 proti Švédsku v pozícii nečakaného lídra E-skupiny. Po víťazstve 2:1 nad favorizovaným Poľskom a bezgólovej domácej remíze Španielov s výberom Tre kronor môžu Slováci zaútočiť a za istých okolností už aj dosiahnuť postup do osemfinále. Piatkový duel sa uskutoční opäť v Petrohrade na Štadióne Krestovskij (15.00 SELČ), Španieli privítajú opäť v Seville Poliakov o deň neskôr (21.00).Proti Poľsku získalo Slovensko tri dôležité body po organizovanom, bojovnom a efektívnom výkone, víťazný gól strelil stopér Milan Škriniar z Interu Miláno v 69. minúte, keď súper už hral oslabený o vylúčeného Grzegorza Krychowiaka. Reprezentačný tréner Štefan Tarkovič následne ocenil mentálne nastavenie mužstva:Štyridsaťosemročný lodivod SR neprepadol po úvodnom vystúpení svojich zverencov eufórii, zachoval si triezvy nadhľad:Zápas stál enormné množstvo fyzických síl a očakáva sa, že proti húževnatému a tiež fyzicky výborne disponovanému súperovi to budú mať hráči ešte náročnejšie ako v prvom stretnutí skupiny. Dobrou správou zo slovenského tábora je, že vydržalo lýtko kapitána Mareka Hamšíka a nik nehlásil väčšie zdravotné problémy. Menšie mali len obranca Peter Pekarík a gólový krídelník Róbert Mak, obaja by ale mali byť k dispozícii. To stále neplatí o zranenom útočníkovi Ivanovi Schranzovi, s ktorým lekársky tím pred duelom so Švédskom stále pracoval individuálne.Od Švédov, ktorým na ME chýba zranený Zlatan Ibrahimovič, sa dá očakávať dobre organizovaná hra, to je však aj devíza Slovákov.charakterizoval oponenta Pekarík. Slovensko môže v piatok postúpiť do vytúženého osemfinále v prípade, že zvíťazí. Ak sa mu to podarí a súčasne Španielsko nezdolá Poľsko, stanú sa "Hamšíkovci" aj víťazmi skupiny.Pred turnajom mali Švédi problémy s koronavírusom, pozitívni boli Dejan Kuluševski z Juventusu Turín a stredopoliar Mattias Svanberg z FC Bologna. Obaja ale zostali v kádri. Po súboji s "La Furia Roja", ktorú tiež potrápil koronavírus, boli Švédi mimoriadne spokojní:uviedol stopér Victor Lindelöf, ktorého vyhlásili za muža zápasu.vyjadril sa pred duelom s osemfinalistom EURO 2016 Albin Ekdal. Ten hral v Taliansku za Sampdoriu a dobre si spomína na Hamšíkovo pôsobenie v Neapole (2007-2019):Slováci ešte Švédsko vo vzájomnom zápase nikdy nezdolali. Bolo ich päť, zrodili sa v nich dve výhry Severanov a tri remízy. Naposledy sa hralo v príprave v Štokholme v októbri 2018, hostia vybojovali remízu 1:1 po góle Alberta Rusnáka ml. šesť minút pred koncom riadneho času, keď domáci viedli od 52. minúty vďaka Johnovi Guidettimu. Práve v tomto súboji sa na lavičke ako hlavný tréner prvýkrát predstavil Štefan Tarkovič po rezignácii Jána Kozáka, ktorému robil roky asistenta. V Petrohrade sa bude hrať tretí súťažný vzájomný zápas, v kvalifikácii MS 2002 Slovensko prehralo v Štokholme 0:2, v Bratislave sa hralo bez gólov. V januári 2017 sa v Abú Zabí uskutočnil i neoficiálny zápas, Švédi vyhrali 6:0, skóroval aj Alexander Isak. Vo veku 17 rokov a 113 dní sa stal najmladším strelcom v histórii švédskej reprezentácie.Švédi hrajú na šiestom EURO za sebou, celkovo siedmom, zo skupiny naposledy postúpili v roku 2004 (štvrťfinále), v roku 1992 v domácom prostredí skončili tretí. V kvalifikácii výber trénera Janne Anderssona hral dvakrát so Španielskom, na jeho pôde prehral 0:3, doma s ním remizoval 1:1, na šampionát postúpil z druhého miesta. Na Petrohrad majú "žlto-modrí" dobré spomienky, hrať tam budú druhýkrát potom, ako na MS 2018 v ňom v osemfinále zdolali Švajčiarov 1:0 vďaka Emilovi Forsbergovi.Zápas s výkopom o 15.00 SELČ (v Petrohrade je o hodinu viac) povedie ako hlavný rozhodca Nemec Daniel Siebert, na čiarach mu budú asistovať krajania Jan Seidel a Rafael Foltyn. V priamom prenose ho bude vysielať RTVS. Pre bezpečnostné opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 sa na štadióne s kapacitou 61.000 miest dostane len polovica divákov. Tretie kolo E-skupiny sa bude hrať v stredu 23. júna, Slováci nastúpia v Seville proti Španielsku a Švédi v Petrohrade proti Poľsku, oba súboje majú stanovený výkop na 18.00 SELČ./vyslaný redaktor TASR Jozef Ambrozek/