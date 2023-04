Slováci prvýkrát trénovali v Zürichu, v pondelok ich otestujú Fíni

Zürich 16. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov pricestovali po 14 hodinách autobusom zo Zvolena do Zürichu, kde si v nedeľu popoludní prvýkrát zatrénovali. Na ľad vykorčuľovalo všetkých 25 hráčov. Slovenskí mladíci budú v nasledujúcich dňoch ladiť formu na svetový šampionát tejto vekovej kategórie, ktorý privítajú od 20. do 30. apríla švajčiarske mestá Bazilej a Porrentruy. V rámci prípravy odohrajú jeden duel, v pondelok o 18.00 h nastúpia v Zürichu proti rovesníkom z Fínska.



Do slovenskej bránky by sa mal postaviť Samuel Urban. "Prvý tréning zvykne byť náročný. Cítili sme, že máme za sebou dlhú cestu, ale na konci už všetko šliapalo podľa predstáv. Čakajú nás majstrovstvá sveta, takže kvalita každého tímu bude určite vysoká. Fíni sú silní protivníci, očakávam zápas vo vysokom tempe, ale sme na nich dobre pripravení," povedal pre hockeyslovakia.sk 17-ročný Urban, ktorý si v priebehu tohto týždňa odskočil aj do dvadsiatky.



V drese juniorskej reprezentácie odchytal víťazný duel proti Švajčiarom na Turnaji piatich krajín v Poprade.

"V zámorí som nemal také zápasové zaťaženie, aké by som si predstavoval, ale pomohlo mi, že som pred odchodom na Slovensko dostal viac priestoru. Samozrejme, som rád, že som mal možnosť nastúpiť za dvadsiatku. Bol to dobrý zápas a preveril som si v ňom niektoré situácie," doplnil Urban, ktorý bol v prvej polovici sezóny brankárskou jednotkou v projekte osemnástky a následne putoval do tímu Sioux City Musketeers. V USHL zasiahol do štyroch súbojov s úspešnosťou zákrokov 91,8 percenta.



Zápasová prax v uplynulých týždňoch chýbala Milanovi Pišojovi. Osemnásťročný bek sa zranil ešte 9. marca v stretnutí kvalifikácie o postup do play off Tipos Extraligy a odvtedy absentoval v zostave michalovskej Dukly.

"Debatoval som s doktorom, ktorý vravel, že môj zdravotný stav je stopercentný a môžem ísť do plnej záťaže. Každý prípravný zápas pred majstrovstvami sveta padne vhod a dvojnásobne po zranení. Zápasovú intenzitu som si vyskúšal už v modelovaných dueloch vo Zvolene. Hrali sme iba na tri formácie, čo bolo náročné, ale zvládol som to," uviedol Pišoja pre hockeyslovakia.sk.



Slovenský tím sa bude pripravovať v Zürichu do utorka. Potom zamieri do dejiska šampionátu v Porrentruy, kde odohrá všetky zápasy základnej A-skupiny. Vo štvrtok 20. apríla o 18.30 h nastúpi na úvodný duel proti Čechom, o deň neskôr v rovnakom čase vyzve Švédov. Po dni voľna čaká Slovákov v nedeľu 23. apríla o 13.00 h súboj s Kanaďanmi a účinkovanie v skupine uzavrú v pondelok o 18.30 h proti Nemcom. Do štvrťfinále postúpia prvé štyri družstvá z oboch skupín, tímy na piatych miestach budú bojovať o záchranu v elitnej kategórii MS.