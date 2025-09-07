< sekcia Šport
Slováci remizovali po prvom polčase v Luxembursku 0:0
A-skupina kvalifikácie MS 2026.
Autor TASR
Luxemburg 7. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia remizovala po prvom polčase nedeľňajšieho zápasu A-skupiny kvalifikácie MS 2026 na pôde Luxemburska 0:0.
A-skupina /Luxemburg/
Luxembursko - Slovensko 0:0 po polčase
ŽK: Jans - Šatka. Rozhodcovia: Walsh - McFarlane, Macleod (všetci Škót.)
Luxembursko: Moris - Jans, Mahmutovič, Olesen, Carlson, Bohnert - Sinani, Moreira, Barreiro, Dardari - Muratovič
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka, Škriniar, Hancko - Bero, Lobotka, Duda - Ďuriš, Strelec, Sauer
