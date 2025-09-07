Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slováci remizovali po prvom polčase v Luxembursku 0:0

.
Na snímke sprava Ondrej Duda (Slovensko), Laurent Jans (Luxembursko) a Leo Sauer (Slovensko) počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Luxembursko - Slovensko 7. septembra 2025 v Luxemburgu. Foto: TASR - Martin Baumann

A-skupina kvalifikácie MS 2026.

Autor TASR
Luxemburg 7. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia remizovala po prvom polčase nedeľňajšieho zápasu A-skupiny kvalifikácie MS 2026 na pôde Luxemburska 0:0.

Kvalifikácia MS 2026:


A-skupina /Luxemburg/

Luxembursko - Slovensko 0:0 po polčase

ŽK: Jans - Šatka. Rozhodcovia: Walsh - McFarlane, Macleod (všetci Škót.)

Luxembursko: Moris - Jans, Mahmutovič, Olesen, Carlson, Bohnert - Sinani, Moreira, Barreiro, Dardari - Muratovič
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka, Škriniar, Hancko - Bero, Lobotka, Duda - Ďuriš, Strelec, Sauer


/vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik lg/
.

