Slováci remizovali s Lotyšskom 4:4, o štvrťfinále proti Estónsku

B-skupina MS:



SLOVENSKO - Lotyšsko 4:4 (2:2, 0:1, 2:1)



Góly: 2. Kvasnica, 17. Dudovič (Čonka-Skyba), 58. Dudovič (Kvasnica), 60. Gašparík (Gajdoš) - 7. Krumins (Kovalevskis), 14. Balodis (Trekse), 37. Kovalevskis (Trekse), 43. Griezitis (Kovalevskis). Rozhodcovia: Fässler, Schläpfer (obaja Švaj.), vylúčení: 3:0 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 146 divákov.



Zostava SR: Kohút - Chochol, Bačinský, Mirt, Virga, Pažák, Miške, Košarišťan, Jakubec - Šifra, Hatala, Kozák - Kvasnica, Gajdoš, Batkovič - Čonka-Skyba, Gašparík, Dudovič - Nehila

tabuľka:



1. Švédsko 2 2 0 0 25:6 4



2. Fínsko 2 2 0 0 11:4 4



3. Lotyšsko 3 0 1 2 9:21 1



4. SLOVENSKO 3 0 1 2 9:23 1













Malmö 9. decembra (TASR) - Slovenskí florbalisti remizovali vo svojom treťom zápase na MS v Malmö s Lotyšskom 4:4. Po prehre 4:12 s domácim Švédskom a s Fínskom 1:7 obsadili v B-skupine posledné štvrté miesto, keď získali bod, ale mali horšie skóre ako pobaltský tím. V stredu nastúpia o 19.00 h v play off o postup do štvrťfinále proti Estónsku.Slováci mali skvelý vstup do stretnutia, keď sa už po 74 sekundách presadil Tomáš Kvasnica. Súper odpovedal dvoma presnými zásahmi, no pred prestávkou vyrovnal Michal Dudovič. Lotyši v druhej tretine odskočili zásluhou Rolandsa Kovalevskisa a v tretej časti zvýšil na rozdiel dvoch gólov Gustavs Griezitis. V 58. minúte však znížil v hre bez brankára Dudovič a sekundu pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Ronald Gašparík.Zverenci trénera Radomíra Mrázka však potrebovali v priamom súboji o tretie miesto v "béčku" vyhrať. V boji o postup medzi najlepšiu osmičku ich tak čaká prvý tím z výkonnostne slabšej C-skupiny, ktorým sú Estónci. Lotyši nastúpia proti druhému mužstvu "céčka". Fíni a Švédi už majú istý priamy postup do štvrťfinále, v utorok sa stretnú v priamom súboji o prvenstvo v skupine.