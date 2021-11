Slováci remizovali v Trnave s oslabeným Slovinskom 2:2

Kvalifikácia MS 2022, 9. kolo:



H-skupina v Trnave



Slovensko - Slovinsko 2:2 (0:1)



Góly: 58. Duda (z 11 m), 74. Strelec - 18. Zajc, 62. Mevlja, ŽK: Almási, Pekarík - Blažič, Stojanovič, ČK: 57. Blažič (Slov.) po 2. ŽK. Rozhodovali: Gestranius - Aravirta, Alakare (všetci Fín.), 2726 divákov.



Slovensko: Rodák - Pekarík (88. Boženík), Šatka, Škriniar, Holúbek - Lobotka - Mak (71. Suslov), Bero (71. Strelec), Hamšík (46. Duda), Haraslín (65. Jirka) - Almási

Slovinsko: Oblak - Stojanovič, Blažič, Mevlja, Balkovec - Lovrič, Štulac, Zajc (71. Vrhovec) - Iličič (85. Rogelj), Šporar, Verbič (59. Karničnik)

Trnava 11. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia remizovala vo štvrtkovom domácom zápase H-skupiny kvalifikácie MS 2022 so Slovinskom 2:2. V priamom súboji o tretie miesto v tabuľke ho uhájila o skóre. Zverenci trénera Štefana Tarkoviča sa s bojom o mundial v Katare rozlúčia nedeľným duelom na Malte.Na Štadióne Antona Malatinského v Trnave otvoril skóre v 18. minúte hlavou Miha Zajc po peknej akcii Andraža Šporara. Slováci vyrovnali v druhom polčase z penalty vďaka Ondrejovi Dudovi, keď po druhej žltej karte musel ísť predčasne z ihriska Miha Blažič. Hostia sa ale vzápätí opäť ujali vedenia po hlavičke Mihu Mevlju, v 74. minúte domáci opäť vyrovnali vďaka Dávidovi Strelcovi.V ôsmom vzájomnom zápase sa zrodila štvrtá remíza, Slováci nad Slovincami zatiaľ vyhrali len raz.Po úvodných "oťukávacích" minútach to prvý strelecky skúsil Bero, Oblak však s jeho pokusom nemal veľa práce. Hralo sa najmä medzi šestnástkami, obe mužstvá sa snažili o postupnú kombináciu, ich snahy ale marili časté nepresnosti. Po jednej z nich Hamšík v strede poľa stratil loptu a rýchly brejk hostia výborne zrealizovali. Šporar si umne nabehol do voľného priestoru a skvelou prihrávkou našiel v šestnástke Zajca. Ten jemnou hlavičkou do protipohybu Rodáka otvoril skóre. Slovinci sa upokojili a skúšali to v okolí domácej šestnástky na narážačky na jeden dotyk, sem tam im to vyšlo. V 27. minúte po individuálnej akcii Maka prenikal Haraslín, na šestnástkovej čiare ho za žltú kartu fauloval Blažič. Fínsky rozhodca najprv nariadil penaltu, ale po zásahu VAR z toho bol len priamy kop. Domáci pritlačili súpera až v závere. V 35. minúte prenikol Bero, jeho spätnú prihrávku ale neprečítal Hamšík. Kapitán Slovákov mohol vyrovnať v 43. minúte, po akcii Maka mu dal do druhej vlny Almási, ale jeho bombu z prvej skvele vyrazil Oblak na roh. V nadstavenom čase potom po ďalšom závare v šestnástke hostí strelu Haraslína Oblak vytesnil na brvno.Slováci nastúpili do druhého polčasu bez Hamšíka, ktorého vystriedal Duda. V 52. minúte po rohu mohol hlavou vyrovnať Škriniar, ale tesne minul. V 55. minúte po sérii zblokovaných domácich striel rozhodca najprv odpískal ofsajd, potom sa však dostal do akcie VAR, ktorý odhalil ruku slovinského hráča a rezultoval v červenú kartu pre Blažiča a premenenú penaltu Dudu - 1:1. Slovenská radosť z vyrovnania ale netrvala dlho a hostia opäť viedli v 62. minúte. Po rohu Iličiča sa presadil hlavou vo výskoku Mevlja. Slováci prikovali súpera k jeho šestnástke, tí zasa čakali na šance z brejkov. V 71. minúte prišli za Maka a Bera Suslov a Strelec. Práve Strelec už po troch minútach na ploche vyrovnal, keď z prvej nekompromisne upratal loptu k ľavej žrdi po tom, ako ju k nemu odvrátila obrana hostí. Tlak domácich pokračoval, striedajúci Jirka pálil vysoko nad. Slovinci stále odolávali, Oblak zlikvidoval Dudovu strelu po zemi. Skóre sa už nezmenilo ani v päťminútovom nadstavenom čase.1. Rusko 9 7 1 1 19:5 222. Chorvátsko 9 6 2 1 20:4 203. SLOVENSKO 9 2 5 2 11:10 104. Slovinsko 9 3 2 4 11:11 105. Malta 9 1 2 6 9:24 56. Cyprus 9 1 2 6 3:19 5