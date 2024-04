Slováci deklasovali Nórov 11:1, vo štvrťfinále narazia na Česko

MS do 18 rokov:



A-skupina:



Nórsko - SLOVENSKO 1:11 (1:5, 0:3, 0:3)



Góly: 7. Eriksen (Myhre) - 2. Nemec (Beluško, Chrenko), 2. Liščinský (Radivojevič), 4. Pobežal, 12. Ličko (Vrtiel), 14. Chovan (Šatan), 28. Pobežal (Straka, Radivojevič), 34. Chrenko (Fabuš), 35. Pobežal (Tomík, Kupec), 49. Vrtiel (Liško, Kupec), 54. Pobežal (Radivojevič, Tomík), 57. Chovan (Chrenko, Šatan). Rozhodovali: Druseiks (Lot.), Wedin (Švéd.) - Ankerstjerne (Dán.), Stalder (Švaj.), vylúčení: 4:1 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 508 divákov.



Nórsko: Walberg (12. Martinsen) - Molde, Määttänen, Karlsen, Lafton, Sletmoe-Kjarnet, Kopperstad, Solheim - Sjöthun, Brekke, Bakkevig - Vatne, Eriksen, Koblar - Olsen, Myhre, Dehli - Baanerud, Finckenhagen, Hansen - Skjellum-Kokkim



SR: Lenďák - Radivojevič, Fabuš, Húževka, Beluško, Ličko, Kupec, Kalman, Zubek - Tomík, Pobežal, Straka - Nemec, Pitka, Chrenko - Svrček, Šatan, Chovan - Maruna, Vrtiel, Liščinský



tabuľka:



1. USA 3 3 0 0 0 24:3 9*



2. Fínsko 3 3 0 0 0 14:1 9*



3. SLOVENSKO 4 1 0 0 3 14:19 3*



4. Lotyšsko 4 1 0 0 3 10:18 3*



5. Nórsko 4 1 0 0 3 8:29 3



* - postup do štvrťfinále

Espoo/Vantaa 30. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti zvíťazili v rozhodujúcom zápase na MS do 18 rokov vo Fínsku nad Nórskom vysoko 11:1 zaistili si postup do štvrťfinále. V ňom sa stretnú vo štvrtok s Českom, ktoré obsadilo v B-skupine druhé miesto. Utorkový duel prerušili na vyše hodinu pre technické problémy v hale v Espoo. Štyri góly SR 18 strelil kapitán Tomáš Pobežal.Mužstvo Martina Dendisa predtým podľahlo americkým rovesníkom vysoko 0:9, Lotyšsku 3:5 i Fínsku 0:4. Do utorkového duelu išlo s cieľom vyhrať aspoň o tri góly, respektíve o dva pri minimálne piatich strelených góloch, aby sa dostalo v tabuľke trojbodových tímov na postupové priečky. Tri body získali rovnako Nóri aj Lotyši, no Slováci majú vďaka záverečnému vysokému triumfu najlepšie skóre zo vzájomných duelov, čo ich posunulo na tretiu priečku A-skupiny. Zo štvrtej postúpili aj Lotyši, o prvú sa vo večernom šlágri pobili doteraz suverénni domáci Fíni a Američania. Nórov čaká baráž o udržanie s najväčšou pravdepodobnosťou proti Kazachom.Utorkový duel prerušili po druhej tretine za stavu 8:1 pre tím trénera Martina Dendisa a dohral sa v priľahlej tréningovej hale. Dôvodom boli technické problémy v hale v Espoo, kde sa počas druhej prestávky pokazila rolba. Organizátorom trvalo vyše 15 minút, kým ju dostali z ľadu, no pri tom procese poškodili hraciu plochu a nedokázali ju opraviť. Duel tak pokračoval až po vyše hodine v tréningovej hale iba pred jednou kamerou.Slováci išli do zápasu s tým, že ak sa chcú vyhnúť baráži o udržanie, musia vyhrať aspoň o tri góly, alebo o dva, pri minimálne piatich strelených góloch. Presne tak aj nastúpili. Hneď po prvom buly "" na Nórov, ktorí boli unavení po pondelkovom večernom zápase s Lotyšskom (5:3) a vôbec na súpera nestačili. Slováci to naplno využili, keď v 4. minúte viedli už 3:0 po góloch Nemca, Liščinského a Pobežala. Následný faul síce potrestal Eriksen, no to zverencov trénera Dendisa vôbec nezabrzdilo a do prestávky skórovali ešte Ličko a Chovan. Nóri po štvrtom góle vystriedali v bránke Walberga za Martinsena.Obraz hry sa nezmenil ani v druhom dejstve, i keď gólov o čosi ubudlo. Slováci kontrolovali hru, neustále sa tlačili pred bránku a v 27. minúte viedli už o päť gólov po krásnej individuálnej akcii kapitána Pobežala. Ten sa prekľučkoval od mantinelu až pred Martinsena. V 34. minúte prešiel po pravom krídle do pásma Chrenko a trafil pod hornú žŕdku. O dve minúty neskôr skompletizoval hetrik Pobežal - 8:1. Nóri boli na kolenách a po dvoch tretinách prehrávali na strely 9:40.Tretia tretina sa začala s vyše hodinovým meškaním. Organizátori po technických problémoch s rolbou poškodili ľad a duel presunuli do priľahlej tréningovej haly. Nóri stiahli káder na tri formácie a snažili sa viac a agresívnejšie napádať. Slováci si však pohodlný náskok strážili a aj v tretej časti boli vpredu aktívnejší. V 49. minúte pridal deviaty gól Vrtiel a v 54. využil presilovku svojím štvrtým gólom Pobežal - 10:1. Na konečných 11:1 upravil taktiež v početnej výhode Chovan.