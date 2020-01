Slováci rozdrvili v D-skupine Talianov

Európska kvalifikácia MS - turnaj v Poprade - D-skupina:

Taliansko - Slovensko 1:19 (0:11, 1:3, 0:5)



Ďalšie výsledky:



D-skupina



Nórsko – Maďarsko 12:1 (4:0, 4:1, 4:0)





Tabuľka:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 33:4 4



2. Nórsko 2 2 0 0 30:2 4



3. Maďarsko 2 0 0 2 4:26 0



4. Taliansko 2 0 0 2 2:37 0







C-skupina



Belgicko – Pobrežie Slonoviny 19:1 4:0, 5:0, 10:1)



Rusko – Švajčiarsko 2:11 (1:2, 0:4, 1:5)







Tabuľka:



1. Švajčiarsko 2 2 0 0 62:2 4



2. Belgicko 2 1 0 1 21:12 2



3. Rusko 2 1 0 1 13:13 2



4. P. Slonoviny 2 0 0 2 1:70 0



Poprad 31. januára (TASR) - Slovenskí florbaloví reprezentanti triumfovali aj vo svojom druhom zápase kvalifikácie MS. V piatkovom stretnutí D-skupiny na turnaji v Poprade rozdrvili Taliansko 19:1 a so štyrmi bodmi sú na čele tabuľky o skóre pred druhým Nórskom.Zverenci trénera Radomíra Mrázka triumfovali v prvom zápase nad Maďarskom 14:3. V kvalifikačnej D-skupine si v nedeľu 1. februára zahrajú proti Nórsku o prvé miesto v skupine, v nedeľu 2. februára ich čaká zápas o konečné umiestnenie proti súperovi z C-skupiny. Z celého turnaja postúpia na MS tri najlepšie tímy - obaja finalisti, plus víťaz súboja o 3. miesto.Góly: 36. Amato (Richard) - 1. Kubovič (Dudovič), 1. Ujhelyi (Pažák), 4. Pažák (Ujhelyi), 4. Dudovič (Gál), 10. Dudovič (Ujhelyi), 10. Kvasnica (Virga), 11. Dudovič (Gašparík), 14. Ujhelyi (Machara), 15. Bulko (Kvasnica), 16. Grlický (Machara), 20. Gál (Řezanina), 25. Ujhelyi (Machara), 29. Řezanina (Kubovič), 37. Gašparík (Dudovič), 42. Dudovič (Kvasnica), 47. Čonka-Skyba (Pažák), 48. Gajdoš (Hatala), 53. Gál (Dudovič), 57. Gál (Ujhelyi). Rozhodovali: Leholk, Jorgensen, vylúčení: 4:0, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 787 divákov.Zostava SR: Klobučník (Mazák) - Řezanina, Gašparík, Machara, Kozák, Hatala, Bulko, Kelemen, Šefčík - Gál, Kubovič, Dudovič - Pažák, Grlický, Ujhelyi - Kvasnica, Gajdoš, Virga - Čonka-SkybaSlovenskí florbalisti potvrdili úlohu veľkého favorita už v úvodnej tretine. V 1. minúte viedli 2:0, v štvrtej už 4:0 a po desiatich minútach 6:0. Skóre narastalo aj ďalej, už v 11. minúte skompletizoval hetrik Dudovič a Slováci išli do prestávky s dvojciferným náskokom 11:0. V druhom dejstve kanonáda trochu ustala a v 36. minúte za stavu 0:13 zaznamenali čestný úspech aj Taliani. V ďalšom priebehu však pridali domáci ešte šesť gólov a jednoznačne zvíťazili 19:1. Dudovič zakončil duel so štyrmi gólmi a tromi asistenciami, tri góly a tri prihrávky zaznamenal Ujhelyi a hetrik strelil aj Gál.