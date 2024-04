Slováci rozhodli o triumfe Třinca v treťom finále

finále play off českej extraligy - tretí zápas:



HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)



Góly: 11. DAŇO (HUDÁČEK), 16. HUDÁČEK, 24. HUDÁČEK, 57. Nestrašil - 13. Radil (ČEREŠŇÁK), 37. Mandát, 59. Musil



/stav série: 2:1/

Praha 20. apríla (TASR) - Hokejisti Třinca zdolali v treťom finálovom zápase play off českej extraligy Pardubice 4:3. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa tak ujali vedenia 2:1. O tri góly domáceho tímu sa postarali Slováci Libor Hudáček a Marko Daňo, Hudáček pridal k dvom zásahom aj aistenciu.Hudáček najskôr zvýšil na 2:1 po 17 sekundách presilovky po vylúčení Tomáša Zohornu a v 24. minúte pridal ďalší gól na 3:1. Slovenský útočník zaznamenal druhý dvojgólový zápas vo vyraďovačke, predtým sa mu to podarilo v treťom štvrťfinále na ľade Českých Budějovíc (4:3). V 11. minúte navyše asistoval pri úvodnom góle Daňa.Na druhej strane sa zapísal do kanadského bodovania s asistenciou Peter Čerešňák, ktorý bol pri vyrovnávajúcom góle na 1:1 v podaní Lukáša Radila. Na súpiske hostí chýbal Slovák Richard Pánik. Ten sa v úvodnom dueli zviditeľnil kontroverzným zákrokom na krajana Patrika Hrehorčáka. V tom ďalšom zas fauloval mimo hry Petra Šenkeříka a tréner Marek Zadina ho v sobotu posadil na tribúnu a nahradil Robertom Říčkom.