Slováci s historicky najvyššou prehrou, Sýkora: Hanbil som sa

Edmonton 12. augusta (TASR) - Iba sedem minút dokázali slovenskí hokejisti do 20 rokov držať na uzde vysoko favorizovaných kanadských hráčov vo svojom druhom zápase na MS v Edmontone. Po úvodnom góle Connora Bedarda to domáci tím naplno rozbalil, ešte v úvodnom dejstve pridal ďalšie tri zásahy a vyhnal z bránky Šimona Latkóczyho. Ani Tomáš Boľo však nedokázal zastaviť kanadský uragán a napokon si zverenci Ivana Feneša odniesli z Rogers Place debakel 1:11, čo je historicky najvyššia prehra slovenskej "dvadsiatky" na juniorských MS.



"Pravda je niekedy krutá. Dostali sme hokejovú lekciu. Je to jeden z najťažších momentov na majstrovstvách sveta," priznal po stretnutí tréner Feneš. "Javorové listy" rozhodli v podstate už v úvodnej tretine, ktorú vyhrali 4:0. Ďalšie štyri góly pridali aj v druhej časti, v ktorej zaznamenal čestný úspech SR Matej Kašlík. Kanadská dominancia pokračovala, Slováci naďalej nestíhali domácim v pohybe a napokon sa nevyhli dvojcifernej prehre. "Katastrofa, čo sa udialo na ľade. Nerobili sme, čo sme mali. Neplnili sme taktické pokyny od trénerov. Vôbec nám to nefungovalo," smutne konštatoval útočník Adam Sýkora. Najťažšie mu bolo v závere: "Keď sme dostali jedenásty gól, do konca bolo 20 sekúnd, vtedy som sa za seba hanbil, čo predvádzam na ľade. To bol asi najťažší moment v mojej doterajšej kariére. Aj ľudia nám ukázali, že sme úplní looseri. Bolo to ťažké."



Mladí Slováci tak prehrali aj vo svojom druhom zápase na MS "20", na úvod podľahli Česku 4:5. V tabuľke A-skupiny im patrí priebežne posledné piate miesto. Veľa času na oddych nemali, rozhodujúci zápas o postup do štvrťfinále proti Lotyšsku ich čakal už o necelých 22 hodín po skončení duelu s Kanadou. Víťazstvo by ich priblížilo základnému cieľu - postupu medzi najlepšiu osmičku, prípadná prehra v riadnom hracom čase by im definitívne zavrela štvrťfinálové brány. "Čaká nás nový zápas, nový deň. Bude to veľmi dôležitý súboj pre nás. Všetkým v slovenskom hokeji sme dlžní, aby sme zvládli duel s Lotyšmi," uviedol Feneš v rozhovore pre web hockeyslovakia.sk. Mladí Slováci budú musieť na debakel čím skôr zabudnúť: "Bude to prioritne moja úloha, aby som chalanov dal dokopy v hlavách. Netreba sa iba držať za ramená, keď ide všetko podľa predstáv, práve v týchto chvíľach musíme pri sebe stáť a podporovať sa."



Po lekcii od domáceho tímu je potrebné sa rýchlo pozviechať a pripraviť na kľúčovú bitku v skupine. "Tento zápas musíme rýchlo zahodiť za hlavu, čím skôr sa z toho vyspať a rýchlo zregenerovať. Nebude to jednoduché, ale musíme to urobiť. Čaká nás Lotyšsko, musíme zvíťaziť. Ak sa nám to podarí, celý doterajší pocit z nášho účinkovania na turnaji môžeme zmeniť. Musíme sa nastaviť v hlavách na víťazstvo," povedal Sýkora a naznačil možný recept na Lotyšov: "Hrať tímovo, robiť jednoduché veci. Nahadzovať puky, nestrácať ich zbytočne, lebo z toho pramenili kanadské šance. Musíme sa dať dokopy ako tím, zajtra už nebude cesty späť."