Slováci s historicky prvou výhrou na ZPH, Japoncov zdolali 5:1
V tabuľke obsadili tretiu pozíciu s bilanciou jednej výhry a dvoch prehier.
Autor TASR,aktualizované
Miláno 11. decembra (TASR) - Slovenská parahokejová reprezentácia zaznamenala vo svojej druhej účasti na zimných paralympijských hrách historicky prvé víťazstvo. Na turnaji v Miláne uspela v súboji o tretie miesto v B-skupine, keď zverenci trénera Ivana Hricka zdolali Japonsko 5:1.
V tabuľke tak obsadili tretiu pozíciu s bilanciou jednej výhry a dvoch prehier. Slovákov teraz čakajú súboje o 5. - 8. miesto, vo štvrtok 12. marca nastúpia o 14.35 h na duel s Nemeckom.
Oba tímy mali jasný cieľ, zmazať nulu z kolónky víťazstiev a vybojovať si potenciálne ľahšieho súpera v súbojoch o umiestnenie na ZPH 2026. Slováci hrali od začiatku aktívnejšie a tlačili na Japoncov, ale z prvej šance súpera sa presadil Itó. Slovenský tím sa nenechal zaskočiť týmto gólom a naďalej mal viac z hry, no prvú tretinu prehral 0:1. V druhej 15-minútovke sa Slováci dočkali, kapitán Joppa zdvihol pomyselnú zástavu a po peknej individuálnej akcii vyrovnal stav stretnutia. Hneď o pár momentov mohol prísť aj druhý slovenský gól, ale k tomuto okamihu prišlo tesne pred prestávkou. Najskôr bol tesne k druhému gólu Joppa, ale z „druhého sledu“ prišiel Korman a dotlačil puk do bránky. Oba tímy mali v úvode tretej tretiny veľké šance, ale skóre sa nemenilo a slovenské družstvo opäť raz podržal v bránke Lepáček. Joppa definitívne zlomil odpor Japonska necelých päť minút pred koncom, pekným nájazdom zaznamenal tretí slovenský gól v zápase. Slovenská gólová pesnička ešte dvakrát odznela milánskou halou, presadili sa Hlinka s Večerekom. Slovensko tak mohlo napokon oslavovať historické víťazstvo na ZPH 2026.
/vyslaný redaktor TASR Michal Duchovič/
ZPH 2026 - parahokej - B-skupina:
SLOVENSKO - Japonsko 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)
Góly: 25. Joppa (Ligda), 30. Korman (Joppa, Ferenčík), 41. Joppa (Korman), 42. Hlinka (Joppa, Korman), 45. Večerek (Turic) - 6. Itó (Niicu, Ukai). Rozhodovali: Fergenbaum (Kan.) - Fazekaš (Srb.), Niittylä (Fín.), vylúčení: 1:0 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.
zostava Slovenska:
Lepáček - Hlinka, Ferenčík - Ligda, Joppa, Korman - Stašák, Garbiar, Turic, Večerek
hlasy po zápase:
Ivan Hricko, tréner Slovenska: „Je to super pocit, že sme dokázali vyhrať tento ťažký zápas. Dominovali sme od prvého momentu a boli sme jasne lepší vo všetkých troch tretinách. Aj po prehranej prvej tretine som chlapcom prízvukoval, aby boli trpezliví, išli tomu naproti a nevypúšťali dôležité veci, ktoré sme si povedali. A už v druhej tretine sa nám to podarilo otočiť. Som plný emócií a strašne hrdý na chalanov. Je to ich úspech, nech si to užijú, veľmi im to prajem.“
Michal Hlinka, obranca Slovenska: „Maťo (Joppa - pozn.) vymyslel takú 'kulehu', že ma poslal pred bránu a potom ma trafil. Bolo to super. Teším sa veľmi z toho gólu, lebo aj na tréningu ho dám len občas, nie to ešte na paralympiáde. O to je to vzácnejšie a bolo to určite vidno aj na tej gólovej radosti. Ak sa ešte podarí nejaký, budem rád. Ale ja radšej ostanem verný tomu zabraňovaniu gólom ako doteraz.“
Dávid Korman, útočník Slovenska: „Som rád, že mi to tam padá, ale hlavne tiež, že to začalo padať aj ostatným chalanom. Je super, že sme si užili tento zápas, lebo zatiaľ sme mali veľmi silných súperov a veľa sme sa k útoku nedostali. Ukázali sme, že sme lepší ako Japonci a zaslúžime si to tretie miesto v skupine. Vedeli sme, že súper bude hrať na brejky, raz nám tam Ito ušiel. Ale prišli sme do šatne, povedali sme si, že sme lepší tím, mali sme viac z hry, nepanikárili sme a našťastie sa nám to podarilo otočiť. Verím, že aj v ďalšom zápase sa nám podarí podať taký dobrý výkon ako teraz.“
Martin Joppa, útočník Slovenska: „Úžasné, až sa mi slzy tlačia do očí. Dali nám síce prvý gól, prehrávali sme po prvej tretine, ale dominovali sme celý zápas a dosiahli sme zaslúžené víťazstvo. Ukázalo sa tiež, že sme lepšie pripravení ako Japonci. Hoci majú viac hráčov, no napriek tomu sme ich fyzicky úplne zničili. Sme aj hokejovejší, oni sa spoliehajú len na brejky a sú to takí 'stresmeni'. Pekne sme ich tam točili. Som hrdý na chalanov a na všetkých v našom tíme. Určite ma teší, že som konečne dal gól aj na paralympiáde, ale za mňa je úplne jedno, kto ho strelí.“
ďalší výsledok B-skupiny:
konečná tabuľka B-skupiny:
1. Kanada 3 3 0 0 0 26:1 9*
2. Česko 3 2 0 0 1 12:7 6*
3. SLOVENSKO 3 1 0 0 2 6:17 3**
4. Japonsko 3 0 0 0 3 3:22 0**
* postup do semifinále
** účasť v zápasoch o 5. - 8. miesto
