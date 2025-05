Slováci s lekciou od Kanady, Országh: „Odzrkadľuje to kvalitu“

Štokholm 18. mája (TASR) - Vysoká prehra 0:7 s favorizovanou Kanadou podľa hlavného trénera Vladimíra Országha odzrkadľuje obrovský rozdiel v kvalite medzi zámorským gigantom a slovenským výberom. Slováci mali vo svojom piatom vystúpení štokholmskej A-skupiny majstrovstiev sveta šance, ktoré nepremenili a potvrdili pozíciu najmenej efektívneho tímu na šampionáte. Kanaďania na druhej strane trestali každé zaváhanie súpera.



Slováci mohli viesť 1:0 už po úvodných sekundách. Nahodený puk sa nepredvídateľne odrazil od mantinelu pred odkrytú bránku, no kanadský brankár Jordan Binnington sa stihol vrátiť a hokejkou zabránil Róbertovi Lantošimu skórovať. Slováci mali v prvej časti síce iba päť striel na bránku, takmer všetky však „smrdeli“ gólom. Napokon sa presadili v prvej dvadsaťminútovke iba Kanaďania, ktorí sa presnými zásahmi Brandona Montoura a Tysona Foerstera dostali do hernej pohody. „Štart nás tešil, ale vždy sa počíta výsledok na konci a ten bol trpký. Myslím si, že odzrkadľuje kvalitatívny rozdiel medzi mužstvami. Chalanom nemôžeme uprieť, že by nebojovali. Chceli, ale kvalita bola jednoznačne na strane Kanady,“ uvedomoval si po stretnutí Országh.



V prostrednej časti to bol koncert kanadského 37-ročného kapitána Sidneyho Crosbyho a jeho o 19 rokov mladšieho kolegu z formácie Macklina Celebriniho. Najskôr preukázal hokejové IQ talentovaný mladík, ktorý zadovkou našiel Crosbyho, člen tzv. „Triple Gold Clubu“ to v závere tretiny vrátil draftovej jednotke uplynulého ročníka NHL. „Boli tam šance, ktoré mali z našej strany skončiť gólom. Určite by nám to pomohlo aj po psychickej stránke. Koniec druhej tretiny priniesol rovnaké chyby, ktoré sa už opakujú. Dostali sme dva góly v posledných minútach a namiesto 0:3, prijateľného výsledku, pri ktorom môžete o niečo hrať, sme išli do šatní za stavu 0:5. To všetko nalamuje psychiku,“ uviedol slovenský kormidelník.



Slováci nedokázali skórovať ani proti druhému topfavoritovi, s ktorým sa na turnaji stretli. V úvodnom dueli podľahli domácemu Švédsku 0:5. „My sa musíme z toho otriasť. Vedeli sme, proti komu hráme a nie sme jediný tím, ktorý ´nakúpil´ od Kanady. Jednoducho je to holý fakt a tie najdôležitejšie zápasy ešte len prídu a ten najbližší je najkľúčovejší,“ poznamenal Országh a pokračoval: „Máme zásadu. Keď sa vyhrá, nechceme vyskakovať príliš vysoko, keď sa prehrá nechceme padať nízko. My to rozoberieme, ale ráno je nový deň a ten turnaj sa pre nás láme.“



Slovenský výber čaká duel proti Lotyšsku, ktoré má v tabuľke o bod menej. Országhovi zverenci môžu za istých okolností skončiť v A-skupine aj tretí, zároveň môžu padnúť až na šiestu priečku. Lotyšsko zažíva výsledkovo podobný turnaj ako Slovensko. Proti favorizovaným Kanaďanom prehrali Lotyši vysoko 1:7, debakel 0:6 utrpeli aj so Švédmi. Rovnako ako Slováci, získali trojbodové víťazstvá proti Francúzsku i Slovinsku. Tím z Pobaltia siahal na bod v sobotu proti Fínsku, s ktorým prehral tesne 1:2. Silu súpera si uvedomuje aj Országh: „Treba povedať, že majú veľmi silný káder. Veľa hráčov hrá v českej extralige, kde patria medzi opory svojich klubov. Sú to veľkí a fyzickí hráči. Čaká nás mimoriadne náročný zápas. Potrebujeme zregenerovať a byť stopercentne nachystaní.“







/vyslaní redaktori TASR Šimon Šuník a Michal Runák/