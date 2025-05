Slováci s lekciou, Országh čaká zlepšenie: Dúfam, že sa oklepeme

Štokholm 10. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti majú za sebou cennú lekciu na úvod svetového šampionátu vo Švédsku. Proti favorizovaným domácim Švédom dokázali hrať vyrovnanú partiu iba úvodných 10 minút, následne však zaostávali vo viacerých aspektoch hry, čo „tri korunky“ využili, aby sa dostali do hernej pohody. Hlavný tréner Vladimír Országh verí, že mladý slovenský výber sa dokáže z prehry oklepať.



Duel mohol pritom vyzerať odlišne, ak by v piatej minúte nespálil veľkú šancu slovenský útočník Miloš Roman. Zoči-voči brankárovi Jacobovi Markströmovi neuspel a severania napísali zápasu odlišný príbeh. Po góloch Mikaela Backlunda, Lea Carlssona a Jonasa Brodina rozhodli už prakticky v prvej časti, po ktorej viedli 3:0. „Začiatok bol z našej dobrý, domácich sme do ničoho nepúšťali. Potom však Švédi pridali, dali gól a to nás trochu stlmilo. Hlavne tie dva presné zásahy, ktoré sme inkasovali na konci prvej tretiny. To si musíme postrážiť, my sme sa konci každej dostali gól. Sú to dôležité momenty v stretnutí, kedy musíme byť silnejší. Je iné, keď idete proti tak silnému súperovi do šatne za stavu 0:1 alebo 0:3,“ zhodnotil kouč Országh úvodné vystúpenie Slovákov na turnaji.



Švédi potvrdili to, čo sa očakávalo. Boli dominantní na puku, v ofenzíve viackrát roztočili kolotoč a opraty nad duelom držali po celý čas pevne vo svojich rukách. „Dostali sme góly po zbytočných chybách. Začali sme prehrávať osobné súboje, no sú to MS - ten najvyšší level. Musíme sa tomu prispôsobiť. Niektorí chalani sú tu prvýkrát, majú za sebou prvý duel. Dúfam, že sa oklepú a budeme už len lepší,“ povedal 47-ročný slovenský kormidelník.



Slováci nevedeli žiadnym spôsobom rozhodiť rozbehnutých Švédov, dostať sa im pod kožu dohrávaním súbojov. Do istej miery im v tom nepomáhalo ani veľké klzisko v Avicii aréne, ktoré je ako šité na mieru švédskej ofenzívnej kreativite. Országh si uvedomuje, proti komu jeho tím stál. Jednoznačnú prehru vníma ako odrazový mostík do ďalšieho priebehu šampionátu: „Treba povedať, že sú to všetko hráči z NHL, ktorí sú na tom silovo a korčuliarsky veľmi dobre. O tom je celý švédsky národný tím. Mali sme fázy v defenzíve, keď sme málo komunikovali a mali voľných hráčov pred bránkou. Toto určite musíme zlepšiť.“



Zmeny v zostave zrejme nastanú v prípade, že už budú k dispozícii obranca Samuel Kňažko a útočník Pavol Regenda. Obaja sú na ceste zo zámoria, posilniť by mali slovenský výber v priebehu víkendu. Piatok večer zažilo debut na vrcholnom podujatí sedem Slovákov. Medzi nimi aj útočníci Dalibor Dvorský a Samuel Honzek. Mladíci nastúpili po boku 22-ročného Martina Chromiaka, ktorý je na svojich druhých MS v kariére. Podľa Országha by nemal byť veľký tlak na toto ofenzívne trio: „Nemôžeme miešať zostavou od zápasu k zápasu. Šancu ešte určite dostanú. Aj oni videli, že to je iný level, ako v príprave proti Francúzom. Uvidíme, ako to pôjde, no sú to mladí chlapci. Možno verejnosť má od nich veľké očakávania. Dalibor má 19 rokov, Samo má 20. Nechceme na nich dávať veľký tlak a záťaž, že nás budú ťahať. Máme mužstvo, ktoré je bojovné a očakávame od každého jedného, že to potiahne. Mala by to vedieť aj verejnosť, že sú to mladí chlapci, ktorí to majú pred sebou a nenakladali sme im toho veľa na plecia.“



Stretnutia pôjdu v rýchlom slede. To ďalšie čaká Slovákov v nedeľu na obed (12.20 h) proti Slovinsku. Papierovo najslabšieho súpera štokholmskej A-skupiny potrebujú zdolať. „My sa vždy pozeráme na seba. Je to pre nás dôležitý zápas. Potrebujeme sa otriasť, nastaviť sa na tempo, ktoré bolo nastavené prvých 10 minút. Musíme zvládnuť ten nasledujúci zápas,“ uvedomuje si Országh.