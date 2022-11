Slováci s prvou výhrou v predkvalifikácii ME, Dánov zdolali 74:70

Predkvalifikácia ME 2025 – D-skupina:

Slovensko – Dánsko 74:70 (39:35)



zostava a body Slovenska: Brodziansky 23, Ihring 16, Mokráň 13, Malovec 8, Krajčovič 2 (Fusek 10, Majerčák 2, Bachan a Doležaj 0) - najviac bodov Dánska: Jukic 21, Mortensen 14, Bergstedt 13. TH: 23/13 – 16/9, Fauly: 23 - 19, Trojky: 7 - 11, Štvrtiny: 23:17, 16:18, 18:11, 17:24, Rozhodovali: Jurčevič (Chor.), Chucea Morenová (Šp.), Prpa (Srb.), 1000 divákov.

Levice 10. novembra (TASR) – Slovenská mužská basketbalová reprezentácia sa dočkala prvého úspechu v D-skupine predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Vo svojom treťom vystúpení zdolala Dánsko 74:70. Za premiérovou výhrou potiahol slovenský výber Vladimír Brodziansky s 23 bodmi. Ďalší duel zverencov trénera Aramisa Nagliča je na programe v nedeľu 13. novembra o 18.00 h, ked bude ich súperom Nórsko.Začiatok zápasu sa niesol v znamení streleckého súboja Brodzianskeho s Mortensenom, obaja zaznamenali v úvode zhodne po 6 bodov svojich tímov. Lepšie na tom boli postupom času Dáni, Mortensen mal v piatej minúte na konte 12 zo 14 bodov hosťujúceho tímu. Naglič musel zareagovať oddychovým časom, jeho hráči totiž nehrali dôsledne. Následne sa herný prejav Slovákov zlepšil a krok po kroku sa darilo otáčať zápas. K Brodzianskemu sa strelecky pridali Mokráň a najmä smečiarsky efektívny Fusek, čo prinieslo priaznivý stav 23:17 po prvej štvrtine. Slovenskej reprezentácii patril začiatok druhej 10-minútovky, na 4 minúty strelecky umlčali Dánov a kolektívnym výkonom si vypracovali dvojciferný náskok. V priebehu niekoľkých chvíľ ale oň veľmi rýchlo prišli, prestali totiž hrať svoju hru. Od tohto momentu to bola vyrovnaná partia, ale domáci mali v nej predsa len o niečo navrch. Vďačiť môžu za to najmä Brodzianskemu, prvý polčas vyhrali Slováci 39:35.Slovákom perfektne vyšiel nástup do druhého polčasu, 14 bodmi v rade sa opäť dostali na koňa a Dánom odskočili na dvojciferný rozdiel. Hostia doplatili na strelecky hluchú chvíľu, ktorá v tomto prípade trvala päť minút. Pre Slovákov boli tieto momenty kľúčové z pohľadu boja o prvé víťazstvo v skupine. Hostia síce hrýzli, ale výraznejšie sa nepodarilo zatlačiť slovenské družstvo. Do poslednej periódy sa išlo za stavu 57:46. V záverečnej štvrtine to nebola útočná prestrelka, tento scenár však hral do karát Slovensku. Bez väčších komplikácií si vedelo strážiť svoj náskok, dôležité body pridával najmä Brodziansky. Dánsko v samotnom závere riskovalo, ale na obrat to už nestačilo.