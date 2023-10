Slováci s prvým triumfom, Nemecko zdolali 4:3

C-skupina /Levice/:



SLOVENSKO - Nemecko 4:3 (2:0)



Góly: 11. Belaník, 17. Čeřovský, 23. Drahovský, 39. Kušník - 37. a 40. Sözer, 36. Saglam. Rozhodoval: Mladenovski (S. Mac.), ŽK: Belaník, Bačo, Kozár, Doša - Schulz, Ak



zostava SR: Kušník (Oberman) - Rick, Bačo, Kozár, Drahovský - Vaktor, Belaník, Směrička, Ostrák, Greško, Zaťovič, Doša, Čeřovský





tabuľka C-skupiny:



1. Francúzsko 3 2 1 0 15:8 7



2. Chorvátsko 3 2 0 1 11:6 6



3. SLOVENSKO 4 1 1 2 11:15 4



4. Nemecko 4 1 0 3 10:18 3





ďalší program SR v skupine:



14. decembra o 21.05 h, Espace Mayenne (Laval): Francúzsko - SR



20. decembra o 18.30 h, Levice/Bratislava: SR - Chorvátsko

Levice 9. októbra (TASR) - Slovenskí futsaloví reprezentanti sa dočkali vo svojom štvrtom zápase v elitnom kole kvalifikácie MS 2024 prvého víťazstva. V pondelok zdolali Nemecko v Leviciach 4:3 a posunuli sa v tabuľke C-skupiny na tretie miesto. Udržali si tak teoretickú šancu na postup.Slováci potrebovali vyhrať a od začiatku zápasu sa snažili presadiť v útoku. Dlho však nedokázali nájsť dieru v defenzívnom tvare Nemecka, ktorý pracoval veľmi organizovane. Postupne si však mužstvo Mariána Berkyho začalo vytvárať šance a v 11. minúte Marek Belánik strelou z diaľky otvoril skóre duelu. Slovenskí reprezentanti pokračovali ďalej v útočnom snažení a o sedem minút neskôr Daniel Čeřovský zvýšil na 2:0.Krátko po prestávke upravil Tomáš Drahovský už na rozdiel troch gólov. Nemci začali hrať päť minút pred koncom vabank. V pätici bez brankára sa snažili znížiť. Podarilo sa im to v 36. minúte, keď Onur Saglam premenil penaltu. Slováci mali päť akumulovaných faulov a po žltej karte Martina Došu dostal súper ďalšiu penaltu. Muhammet Sözer sa nemýlil a upravil na 2:3. Brankár Marek Kušník však 65 sekúnd strelou cez celé ihrisko dostal Slovensko opäť do dvojgólového vedenia. V závere dostali Nemci po faule Došu ďalšiu šancu z 10 metrov a Sözer svojím druhým presným zásahom už len skorigoval na 3:4.Najbližšie sa slovenskí futsalisti predstavia v kvalifikácii vo štvrtok 14. decembra, keď o 21.05 h nastúpia vo Francúzsku.Slovenský výber nikdy neštartoval na svetovom šampionáte. Na veľkom turnaji sa predstavil premiérovo až vlani. Na ME v Holandsku postúpil do štvrťfinále, v ktorom nestačil na Španielov a obsadil konečnú 8. priečku.