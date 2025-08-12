< sekcia Šport
Slováci s prvým víťazstvom, zdolali Nemecko 1:0
Jediný gól padol 72 sekúnd pred koncom tretej tretiny, keď si puk nešťastne zrazil do vlastnej siete nemecký obranca Moussa Hackert.
Autor TASR,aktualizované
Trenčín/Brno 12. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti si na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup pripísali prvé víťazstvo. Vo svojom druhom zápase v B-skupine v Trenčíne vydreli výhru nad Nemeckom 1:0. Slovenská „osemnástka“ má na konte tri body a stále si udržuje šancu na postup do semifinále. V treťom stretnutí narazí v stredu o 19.00 h na lídra skupiny Švédsko.
Jediný gól padol 72 sekúnd pred koncom tretej tretiny, keď si puk nešťastne zrazil do vlastnej siete nemecký obranca Moussa Hackert. Gól pôvodne pripísali Jurajovi Jonasovi Ďurčovi, neskôr ho uznali Matejovi Stankovenovi. Slováci sa tešia z prvých bodov na turnaji, predtým v úvodnom dueli podľahli Američanom 3:6.
V druhom utorkovom zápase „béčka“ Švédi zdolali USA 5:3, na konte majú šesť bodov a sú blízko k zisku semifinálovej miestenky. „Tri korunky“ prehrávali 0:2 i 1:3, štyrmi gólmi v rade však otočili vývoj duelu.
V A-skupine v Brne si pripísali druhú výhru favorizovaní Kanaďania. Víťazi uplynulých troch ročníkov deklasovali Švajčiarov 9:1 a so ziskom 6 bodov majú takmer istú účasť v semifinále. O svojom triumfe rozhodli v tretej tretine, ktorú vyhrali 8:1. Štyri góly dali v priebehu dvoch minút a 22 sekúnd, hetrikom sa zaskvel Mathis Preston. V druhom zápase skupiny domáci Česi prehrali s Fínmi 1:4 a klesli na tretie miesto za svojho utorkového súpera. Do semifinále postúpia prvé dva tímy z každej skupiny.
Hlinka Gretzky Cup
A-skupina (Brno):
Švajčiarsko - Kanada 1:9 (0:0, 0:1, 1:8)
Góly: 54. Lutz - 47, 49. a 54. Preston, 21. a 47. Zhilkin, 48. a 56. Valentini, 58. Belchetz, 60. Lin
Česko – Fínsko 1:4 (0:0, 0:2, 1:2
Góly: 54. Tomek - 34. a 57. Arkko, 25. Hemming, 56. Suvanto
tabuľka:
1. Kanada 2 2 0 0 0 14:4 6
2. Fínsko 2 1 0 0 1 7:6 3
----------------------------------
3. Česko 2 1 0 0 1 7:6 3
4. Švajčiarsko 2 0 0 0 2 3:15 0
B-skupina (Trenčín):
Švédsko - USA 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)
Góly: 23. Nordmark, 38. Meijer, 47. Gustafsson, 48. Kim, 49. Hermansson - 2. Gordon-Carroll, 17. Harper, 25. Zielinski
SLOVENSKO - Nemecko 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Gól: 59. Stankoven (Floriš, Ďurčo). Rozhodovali: Jobbágy, Konc - Tvrdoň, Pribula, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2861 divákov.
Zostava SR: Čelko - Goljer, Maršálek, Floriš, Kovalčík, Černák, Dedík, Baran – Tariška, Hybský, Ozogány – Bernát, Kubat, Matta – Rausa, Stankoven, Rezničák – Ďurčo, Lukáčik, Plančár – Kopačka
Martin Dendis, tréner SR 18 /zdroj: JOJ Šport/: „Dnes sme začali trochu pasívne, ale postupne sme sa do toho dostali. Celý zápas sme boli lepším tímom. Nakoniec sme dokázali nájsť cestu k víťazstvu, sme radi za to. Mali sme za celý zápas 46 striel, hralo sa na jednu bránku, nemecký brankár mal svoj deň. Podali sme tímový výkon, ukázali sme charakter.“
Jediný gól padol 72 sekúnd pred koncom tretej tretiny, keď si puk nešťastne zrazil do vlastnej siete nemecký obranca Moussa Hackert. Gól pôvodne pripísali Jurajovi Jonasovi Ďurčovi, neskôr ho uznali Matejovi Stankovenovi. Slováci sa tešia z prvých bodov na turnaji, predtým v úvodnom dueli podľahli Američanom 3:6.
V druhom utorkovom zápase „béčka“ Švédi zdolali USA 5:3, na konte majú šesť bodov a sú blízko k zisku semifinálovej miestenky. „Tri korunky“ prehrávali 0:2 i 1:3, štyrmi gólmi v rade však otočili vývoj duelu.
V A-skupine v Brne si pripísali druhú výhru favorizovaní Kanaďania. Víťazi uplynulých troch ročníkov deklasovali Švajčiarov 9:1 a so ziskom 6 bodov majú takmer istú účasť v semifinále. O svojom triumfe rozhodli v tretej tretine, ktorú vyhrali 8:1. Štyri góly dali v priebehu dvoch minút a 22 sekúnd, hetrikom sa zaskvel Mathis Preston. V druhom zápase skupiny domáci Česi prehrali s Fínmi 1:4 a klesli na tretie miesto za svojho utorkového súpera. Do semifinále postúpia prvé dva tímy z každej skupiny.
Hlinka Gretzky Cup
A-skupina (Brno):
Švajčiarsko - Kanada 1:9 (0:0, 0:1, 1:8)
Góly: 54. Lutz - 47, 49. a 54. Preston, 21. a 47. Zhilkin, 48. a 56. Valentini, 58. Belchetz, 60. Lin
Česko – Fínsko 1:4 (0:0, 0:2, 1:2
Góly: 54. Tomek - 34. a 57. Arkko, 25. Hemming, 56. Suvanto
tabuľka:
1. Kanada 2 2 0 0 0 14:4 6
2. Fínsko 2 1 0 0 1 7:6 3
----------------------------------
3. Česko 2 1 0 0 1 7:6 3
4. Švajčiarsko 2 0 0 0 2 3:15 0
B-skupina (Trenčín):
Švédsko - USA 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)
Góly: 23. Nordmark, 38. Meijer, 47. Gustafsson, 48. Kim, 49. Hermansson - 2. Gordon-Carroll, 17. Harper, 25. Zielinski
SLOVENSKO - Nemecko 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Gól: 59. Stankoven (Floriš, Ďurčo). Rozhodovali: Jobbágy, Konc - Tvrdoň, Pribula, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2861 divákov.
Zostava SR: Čelko - Goljer, Maršálek, Floriš, Kovalčík, Černák, Dedík, Baran – Tariška, Hybský, Ozogány – Bernát, Kubat, Matta – Rausa, Stankoven, Rezničák – Ďurčo, Lukáčik, Plančár – Kopačka
Martin Dendis, tréner SR 18 /zdroj: JOJ Šport/: „Dnes sme začali trochu pasívne, ale postupne sme sa do toho dostali. Celý zápas sme boli lepším tímom. Nakoniec sme dokázali nájsť cestu k víťazstvu, sme radi za to. Mali sme za celý zápas 46 striel, hralo sa na jednu bránku, nemecký brankár mal svoj deň. Podali sme tímový výkon, ukázali sme charakter.“
tabuľka:
1. Švédsko 2 2 0 0 0 15:3 6
2. USA 2 1 0 0 1 9:8 3
---------------------------------
3. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 4:6 3
4. Nemecko 2 0 0 0 2 0:11 0
1. Švédsko 2 2 0 0 0 15:3 6
2. USA 2 1 0 0 1 9:8 3
---------------------------------
3. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 4:6 3
4. Nemecko 2 0 0 0 2 0:11 0