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Slováci s tretím víťazstvom, v Kópavogure zdolali Island 3:0
Slováci majú po piatich dueloch prebiehajúcej sezóny EL na konte tri výhry a dve prehry.
Autor TASR,aktualizované
Kópavogur 19. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti si v piatom vystúpení v Európskej lige pripísali tretie víťazstvo. Na turnaji v islandskom meste Kópavogur nedali v piatok šancu domácemu výberu, ktorý zdolali hladko 3:0.
Slováci majú po piatich dueloch prebiehajúcej sezóny EL na konte tri výhry a dve prehry. Zverenci Michala Masného najprv na turnaji v Poprade podľahli Estónsku 0:3 a zdolali Albánsko 3:0, následne si v Doetincheme poradili s Gruzínskom 3:0 a potom prehrali rovnakým pomerom s domácim Holandskom. V Kópavogure sa stretnú ešte v sobotu o 21.00 SELČ s Fínskom.
Slováci od úvodu jasne dominovali. Islandu odskočili na 4:2, 7:4, 15:7 a koncovka sa začínala za stavu 20:9. Súperi nekládli veľký odpor a zverenci trénera Michala Masného nemuseli vynakladať veľké úsilie na zisk bodov. Prvý set sa skončil po 22 minútach pomerom 25:10 pre SR.
V druhom sete sa Islanďania držali len do stavu 5:5. Potom im slovenskí reprezentanti odskočili na 9:6, 15:8 a 20:11. Set ukončil útokom Makónyi – 25:12.
Tretie dejstvo bolo z pohľadu vývoja vyrovnané len do skóre 9:9. Potom Slováci urobili šnúru piatich bodov a viedli 14:9. Koncovka sa začínala za stavu 20:13 a duel ukončil po 67 minútach blokom Branislav Hanúsek.
Slováci majú po piatich dueloch prebiehajúcej sezóny EL na konte tri výhry a dve prehry. Zverenci Michala Masného najprv na turnaji v Poprade podľahli Estónsku 0:3 a zdolali Albánsko 3:0, následne si v Doetincheme poradili s Gruzínskom 3:0 a potom prehrali rovnakým pomerom s domácim Holandskom. V Kópavogure sa stretnú ešte v sobotu o 21.00 SELČ s Fínskom.
turnaj Európskej ligy v Kópavogure:
SLOVENSKO - Island 3:0 (10, 12, 16)
69 minút, rozhodovali: Król (Poľ.), Gudmundsson (Isl.), 132 divákov.
SLOVENSKO: Barták 1, Rendla 11, B. Hanúsek 13, Gulák 1, Firkaľ 1, Kováč 10, libero S. Paňko (Palgut 1, F. Makónyi 4, Ščerba 3, Matejčík 14). Tréner: M. Masný
Island: K. Valdimarsson 2, Sigurdsson 3, Jonsson 2, H. Valdimarsson 3, Matthiasson 1, Erlusson 3, liberá Bjornsson a Omarsson (Sigurfinsson 3, Kristinsson 0, Hnikarsson 0). Tréner: B. Gonzales Vicente
SLOVENSKO - Island 3:0 (10, 12, 16)
69 minút, rozhodovali: Król (Poľ.), Gudmundsson (Isl.), 132 divákov.
SLOVENSKO: Barták 1, Rendla 11, B. Hanúsek 13, Gulák 1, Firkaľ 1, Kováč 10, libero S. Paňko (Palgut 1, F. Makónyi 4, Ščerba 3, Matejčík 14). Tréner: M. Masný
Island: K. Valdimarsson 2, Sigurdsson 3, Jonsson 2, H. Valdimarsson 3, Matthiasson 1, Erlusson 3, liberá Bjornsson a Omarsson (Sigurfinsson 3, Kristinsson 0, Hnikarsson 0). Tréner: B. Gonzales Vicente
Slováci od úvodu jasne dominovali. Islandu odskočili na 4:2, 7:4, 15:7 a koncovka sa začínala za stavu 20:9. Súperi nekládli veľký odpor a zverenci trénera Michala Masného nemuseli vynakladať veľké úsilie na zisk bodov. Prvý set sa skončil po 22 minútach pomerom 25:10 pre SR.
V druhom sete sa Islanďania držali len do stavu 5:5. Potom im slovenskí reprezentanti odskočili na 9:6, 15:8 a 20:11. Set ukončil útokom Makónyi – 25:12.
Tretie dejstvo bolo z pohľadu vývoja vyrovnané len do skóre 9:9. Potom Slováci urobili šnúru piatich bodov a viedli 14:9. Koncovka sa začínala za stavu 20:13 a duel ukončil po 67 minútach blokom Branislav Hanúsek.
hlasy po zápase /zdroj: SVF/:
Michal Masný, tréner SR: „Potvrdili sme rolu favorita. Zápas nebol ťažký a Island nás nepreveril v ničom. Šancu dostali zahrať si všetci hráči, lebo potrebujú naberať skúsenosti a z tohto pohľadu to bolo pre nás dobré. Teraz sa už sústredíme na zápas s Fínskom.“
Jakub Kováč, blokár SR: „Som rád, že sme zápas zvládli bez väčších problémov. Mali sme v ňom veľa dobrých vecí, ale aj chybičiek, ktoré musíme odstrániť. Dôležité je, že sme vyhrali 3:0 a už sa tešíme na zápas s Fínskom.“
Michal Masný, tréner SR: „Potvrdili sme rolu favorita. Zápas nebol ťažký a Island nás nepreveril v ničom. Šancu dostali zahrať si všetci hráči, lebo potrebujú naberať skúsenosti a z tohto pohľadu to bolo pre nás dobré. Teraz sa už sústredíme na zápas s Fínskom.“
Jakub Kováč, blokár SR: „Som rád, že sme zápas zvládli bez väčších problémov. Mali sme v ňom veľa dobrých vecí, ale aj chybičiek, ktoré musíme odstrániť. Dôležité je, že sme vyhrali 3:0 a už sa tešíme na zápas s Fínskom.“