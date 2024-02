Slováci s úspešným dvojzápasom, Šatan: Hráči aj tréneri odídu spokojní

Zvolen 9. februára (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou vydarený dvojzápas vo Zvolene. Mužstvo Craiga Ramsayho zvládlo obe previerky proti Nemecku, keď na stredajšiu výhru 5:2 nadviazalo štvrtkovým víťazstvom 4:3 po predĺžení. Prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana potešil prístup piatich debutantov, ako aj celkový prejav tímov v oboch dueloch.



"My sa tešíme, že tu bolo veľa hráčov, ktorí obliekli prvýkrát reprezentačný dres. Niektorí dali svoj prvý gól, to sú pozitívne veci. K tomu plný dom vo Zvolene, kde sme dlho neboli. Samozrejme, víťazstvá potešia. Boli to vydarené dva dni a myslím si, že chlapci aj tréneri pôjdu domov spokojní," uviedol Šatan po druhom vystúpení Slovákov pod Pustým hradom.



Mladý slovenský výber dokázal vo viacerých úsekoch oboch stretnutí prevyšovať Nemcov, pričom o góly sa zaslúžilo deväť rôznych strelcov. "Vo včerajšom zápase sa nemecká hradba zrútila až v tretej tretine. Mali sme veľa šancí, boli sme aktívni a gólov mohlo byť aj viac. Som však rád, že včera aj dnes sme nejaké dali a rovnomerne sa to rozložilo," povedal šéf slovenského hokeja, ktorého potešili aj piati nováčikovia, ktorí sa ihneď zžili s hernou filozofiou mužstva: "Myslím si, že tréneri boli s nimi spokojní a hodnotili ich pozitívne. Boli potešení tým, aký prístup nováčikovia zvolili a zastali si svoje miesto. Vážili si svoju príležitosť a všetci sa odmenili trénerom dobrým výkonom."



Pochvalu si vyslúžil od Šatana aj obranca Dávid Mudrák, ktorý v druhom stretnutí zaznamenal gól a pridal aj dve asistencie. Po zápase zvolenský bek súhlasil s novinármi, že vo svojej hre preukazuje značný progres v ofenzívnej fáze. S rovnakým tvrdením súhlasil aj Šatan: "Určite som si to všimol, už včera a dnes to Dávid potvrdil aj štatistikami. Pri góle ani nevyzeral ako obranca, ale ako útočník. Pozrel sa, umiestnil strelu. Nás veľmi teší, že aj jeho sme priniesli pred rokom a pol, dvoma do reprezentácie a prvé zápasy získaval skúsenosti. Dnes vidíme jeho zlepšenie, dozrel, získal nejaké skúsenosti a začína byť lídrom v tíme. Myslím si, že výkonmi potvrdzuje, že jeho kariéra má stúpajúcu tendenciu."



Šatana pri hodnotení úspešného dvojzápasu zaujala intenzita v oboch dueloch, pričom aj defenzívne ladení Nemci sa prezentovali ofenzívnejšou hrou. "Obidva tímy korčuľovali, Nemci urobili nejaké úpravy, snažili sa robiť rovnaké veci v našom pásme. Bol to rýchly hokej, veľa mladých hráčov, to je moderný hokej a týmto smerom sa uberá. Sme radi, že naši chlapci skúšku na medzinárodnej úrovni zvládli. Hokejového fanúšika to muselo tešiť, pretože hokej bol aktívny s množstvom šancí. Keď negatívni ľudia tvrdia, že nemáme mladých hráčov, tak vidia, že tu je výber z našej extraligy a dokáže hrať takto."



Na záver čelil Šatan aj dôležitým otázkam smerom k budúcnosti hráčov, ktorí pôsobia v ruskej KHL. Do pôvodnej nominácie na dvojzápas vo Zvolene sa dostal aj útočník Samuel Buček z Nitry. Najproduktívnejší hráč Tipos extraligy sa mal stať prvým hráčom, ktorý nastúpi na zápas po tom, čo v predošlej sezóne pôsobil krátko v ruskom Nižnekamsku. Napokon ho z hry vyradilo svalové zranenie, no kontroverzná téma si s blížiacim sa svetovým šampionátom pýta definitívu. "Myslím si, že táto téma dozreje a bude to apríl, kedy sa bude musieť urobiť nejaké rozhodnutie. Rozoberie sa to z viacerých hľadísk a momentálne sa k tomu nechceme vyjadrovať. Určite k tomu nejaké stanovisko príde v čase, keď ho bude treba urobiť."



