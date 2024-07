Slováci sa aklimatizovali bez problémov a tešia sa na ceremoniál

Paríž 25. júla (TASR) - Do dejiska olympijských hier v Paríži dorazila vo štvrtok najpočetnejšia časť slovenskej výpravy. V jej čele bol aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel, ktorého potešilo najmä to, že vo Francúzsku sú opäť aj fanúšikovia. Slovenskí športovci boli v akcii už od štvrtkového rána, Denisa Baránková absolvovala v lukostreľbe kolo pre nasadzovanie. Ako uviedla lekárka výpravy Daniela Kňazeová Doležalová, všetci sú zdraví a nikto nehlási problémy.



Šéf SOŠV Siekel mal už niekoľko hodín po prílete povinnosti, keď sa zúčastnil na recepcii v prítomnosti francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a prezidenta Medzinárodného olympijského výboru Thomasa Bacha. Z prvých okamihov v Paríži mal dobrý pocit: "Najvýraznejšou myšlienkou, ktorú ponúkajú tieto OH, sú fanúšikovia. Som rád, že ich po pandémii Covidu-19 konečne vidíme. Je vidieť, že Paríž sa dlhodobo pripravoval na tento sviatok. Moje prvé dojmy sú veľmi dobré, všetko prebieha v poriadku. A ďakujem aj mojim kolegom, ktorí prišli do dejiska skôr a pomáhali športovcom so všetkým, čo bolo treba. Mesto žije, je tu pravá olympijská atmosféra a pripomína mi to Rio 2016, kde to bolo nielen o súťažení, ale aj o tom, že športovci sa môžu spoznávať. Je to skvelá príležitosť vymeniť si skúseností. Aj o tomto sú olympijské hry."



Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba sa teší aj na otvorenie slovenského domu, slávnostný akt prebehne v sobotu. "Situácia sa vyvíja dobre, celý areál naberá rozmery, ktoré sme na OH ešte nezažili. Bude to park národov, kde bude ďalších 16 krajín a veríme, že si slovenský dom užijeme."



Vedúci slovenskej výpravy na OH Roman Buček priviedol do olympijskej dediny záverečnú časť výpravy v prvej časti OH. "Budeme mať kompletné obsadenie, ešte príde Tajmuraz Salkazanov so svojím tímom. Zatiaľ ide všetko podľa plánu, v prípade väčších nárazových vĺn to trvá dlhšie, ale všetko ide tak ako má."



V piatok sa na rieke Seina uskutoční otvárací ceremoniál, organizátori ho poňali neštandardne a sľubujú skvelý zážitok. "Otvárací ceremoniál bude veľká akcia, mali sme k tomu seminár. My sme dostali 22 miest. Bude to trvať 5 až 6 hodín. Viacerí športovci ešte premýšľajú, či sa zúčastnia, uvidíme. Veľmi sa teším," dodal Buček.



Očakávania pred piatkovou akciu má aj šéf SOŠV: "Ceremoniál môže ukázať krásu športu. Tomuto konceptu fandím a asi ho v budúcnosti budú praktizovať aj ďalší. Tým, že sa športovci budú plaviť, bude to o to náročnejšie. Verím, že to bude silný moment."



Lekárka výpravy Daniela Kňazeová Doležalová uviedla, že slovenskí športovci dorazili v poriadku a sú zdraví: "Nemuseli sme sa prispôsobovať časovému pásmu ani podmienkam, takže aklimatizácia prebehla veľmi dobre."