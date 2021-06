Slováci sa blížili k rekordnej prehre, Tarkovič bude dlho tráviť

Sevilla 23. júna (TASR) - V stredu sa na majstrovstvách Európy historické údaje rozšírili na úkor slovenskej futbalovej reprezentácie. Jej prehra 0:5 so Španielskom je najvyššia na záverečných turnajoch za sedemnásť rokov a Slováci po nej stratili aj šancu na postup do osemfinále z tabuľky tretích tímov. Španieli si vynahradili trápenie v koncovke z prvých dvoch zápasov a päť gólov dosiahli na ME prvýkrát v dejinách.



Záverečný duel E-skupiny sa v Seville začal malou španielskou, no skončil sa veľkou slovenskou pohromou. Martin Dúbravka v úvode zlikvidoval jedenástku Alvara Moratu a "La Furia Roja" neskórovala z bieleho bodu v druhom stretnutí za sebou a celkovo z piateho pokutového kopu v sérii. Lenže Slováci to nevyužili a sami ukončili streleckú nemohúcnosť favorita. Chybou v rozohrávke to odštartoval stopér Ľubomír Šatka a nevídaný vlastný gól si dal dovtedajší hrdina Dúbravka.



"Myslel som si, že nepremenená jedenástka ich dá ešte viac dole a nás nakopne. Škoda, že sme z toho nedokázali vyťažiť a urobili sme individuálne chyby, ktoré Španieli potrestali. Dostali sme gól do šatne a im sa už v druhom polčase hralo ľahšie. Už to bolo ťažké, valilo sa to na nás," hodnotil Šatka. Na Slovákov sa toho navalilo až toľko, že piatykrát v histórii ME sa zápas skončil päťgólovým rozdielom. Rekord drží od roku 2000 Holandsko štvrťfinálovým triumfom nad Juhosláviou 6:1, v skupinovej fáze zvíťazili v minulosti 5:0 Dánsko nad Juhosláviou (1984), Francúzsko nad Belgickom (1984) a Švédsko nad Bulharskom (2004). "Takto ukončiť turnaj vnímam ako veľkú škodu. Pokazili sme si tým dobrú prácu, ako blízko sme boli k štyrom bodom a končíme takýmto spôsobom. Hovorí sa, že si len taký dobrý ako tvoj posledný zápas. Dnes sme vybuchli a je to škoda," dodal Šatka.



Po úvodnom góle sa presadili Aymeric Laporte, Pablo Sarabia aj striedajúci Ferran Torres, ktorý skóroval svojím prvým dotykom s loptou, efektnou pätičkou len 44 sekúnd po príchode na trávnik. Podľa štatistickej stránky Opta je to najrýchlejší gól náhradníka na ME od roku 2004, keď sa ďalší Španiel Juan Carlos Valeron zapísal do streleckej listiny už po 39 sekundách od svojho nasadenia. Skóre otvoril i uzavrel vlastný gól, smoliarom bol tentoraz stredopoliar Juraj Kucka a Slovensko si vyrovnalo negatívny rekord v súťažných zápasoch. Rovnakým pomerom prehralo s Poľskom v kvalifikácii EURO 1996, v prípravnom stretnutí takisto v júni 1995 podľahlo Argentíne 0:6.



"Po góle na 0:3 sa zápas stal pre Španielsko exhibíciou. Kopili sme individuálne chyby a tým sme stavali Španielov na koňa. Prvé dva góly boli smolné, potom sa už so súperom ako Španielsko hrá veľmi ťažko. Zápas sme nezvládli v hlave, mali sme prílišný rešpekt. V šatni si treba povedať pravdu do očí, takýto zápas sa už samozrejme nemôže opakovať. Určite je to najkrutejšia prehra v mojej trénerskej kariére, ale prehry patria k životu. Treba sa z nich poučiť, po dôkladnej analýze nám prinesie kopec informácií, čoho sa máme v budúcnosti vyvarovať," povedal tréner Štefan Tarkovič, ktorého zverenci v súčte duelov so Švédskom (0:1) a Španielskom nevystrelili ani raz do priestoru bránky: "Samozrejme to nebol zámer. Pocity nie sú príjemné, boli sme blízko k postupu a tento zápas nechá čiernu škvrnu na našom výkone na šampionáte. Treba sa otriasť a vyvodiť dôsledky. Takéto prehry by vás mali posunúť ďalej, ale ja to budem tráviť veľmi dlho."