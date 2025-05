Slováci sa na jeseň predstavia v Bratislave, Trnave i Košiciach

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia odohrá počas jesene v rámci kvalifikačnej A-skupiny o postup na MS 2026 tri domáce stretnutia v Bratislave, Trnave a Košiciach. Národný futbalový štadión v Bratislave bude 4. septembra hostiť duel s Nemeckom, 13. októbra bude dejiskom zápasu s Luxemburskom Štadión Antona Malatinského v Trnave a 14. novembra Slováci privítajú Severné Írsko v Košickej futbalovej aréne v Košiciach. Informoval o tom portál futbalsfz.sk.



Zverenci trénera Francesca Calzonu odohrajú počas jesene kompletný poltucet stretnutí kvalifikácie. Boje o postup odštartujú domácim duelom na NFŠ v Bratislave proti Nemecku. Premiérovo hostila Bratislava tohto súpera v medzivojnovom období v roku 1939 pri výhre národného tímu 2:0, v ďalších dueloch v rokoch 1940 a 1942 sa z výhry 1:0 a 5:2 tešili Nemci. Čerstvejšie spomienky na bratislavské zápasy s týmto súperom v novodobej ére sa spájajú s rokom 2005, keď tím trénera Dušana Galisa zdolal v prípravnom zápase Nemecko po dvoch góloch Miroslava Karhana 2:0 a o rok neskôr, vtedy v kvalifikačnom stretnutí o postup na ME 2008 zvíťazili Nemci rozdielom triedy 4:1.



Po viac ako dvoch rokoch sa v októbri stretnú Slováci v Trnave opäť s Luxemburskom. Štadión A. Malatinského hostil duel Slovensko – Luxembursko v marci 2023, zverenci trénera Calzonu ním vstúpili do úspešnej kvalifikácie ME 2024 domácou bezgólovou remízou 0:0. Severné Írsko zavíta v novembri do Košickej futbalovej arény. Metropola východného Slovenska bola v minulom roku dejiskom domáceho stretnutia Slovákov s Azerbajdžanom (2:0) v Lige národov 2024/25.