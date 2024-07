Slováci sa nevyhli problému, v hlavnej úradovni zatekalo

Paríž 23. júla (TASR) - Časť slovenskej výpravy sa už pomaly udomácňuje v olympijskej dedine, ktorú organizátori XXXIII. hier situovali do mestskej časti Saint Ouen pri štvrti St. Denis a rozkladá sa na oboch brehoch rieky Seina. Slováci bývajú v časti A, v bloku číslo 20 a v rovnakej budove sídlia aj celé výpravy Bulharska a Malajzie a časť dvoch obrovských výprav - Holandska a Japonska.



"Slovenská výprava býva vo väčšej časti dediny na jednej strane Seiny, kde je aj obrovská jedáleň. Tú zriadili v prostredí bývalej elektrárne, kde istý čas sídlilo aj filmové štúdio. Do jej stredu nainštalovali aj niektoré staré stroje, ktoré však dostali moderný a pestrý náter s mládežníckym duchom. S Japoncami naša výprava zdieľa priestor v ´záhrade´, ktorá je uprostred zastavaného štvorca s domami. V záhrade sú postavené dva slovenské stany, pod ktorými môžu olympionici relaxovať, ale okrem našej olympijskej symboliky tam je aj japonská," informuje portál olympic.sk



Členovia slovenskej olympijskej delegácie prichádzajú do dejiska hier postupne, ako prví prišli vodní slalomári a v podstate každý deň sa pridávajú ďalší členovia. Slovensko vyslalo do Paríža najmenšiu výpravu v histórii, v ktorej je 28 športovcov. Štvrtina športovcov navyše býva mimo metropoly - šiesti strelci v 270 km vzdialenom Chateauroux a jeden windsurfista až v 660 km vzdialenom Marseille. "Slovenské priestory v olympijskej dedine sú podstatne menšie než v minulosti. S ohľadom na malý počet športovcov je lôžková kapacita našich izieb využitá naplno a rotácia obyvateľov izieb bude značná. A mnoho členov realizačných tímov musí bývať mimo dediny," uvádza portál SOŠV.



Slovákov krátko po príchode zaskočil vážny problém, keďže v priestore hlavnej úradovne, kde trávi najviac času vedúci výpravy Roman Buček, začalo v nedeľu večer na viacerých miestach zatekať zo stropu. "Celý pondelok sa s tým nič nedialo, čiže z plochy miestnosti sa dal využívať len zlomok - inde boli rozložené nádoby na zachytávanie vody... V utorok ráno už voda zo stropov netiekla, ale v kancelárii budú musieť organizátori zrejme vymeniť koberec, pretože po jeho premočení páchne," uviedol olympic.sk.



Olympijské hry v Paríži odštartujú v piatok 26. júla a potrvajú do 11. augusta.