Slováci sa posunuli v rebríčku FIFA na 45. miesto
Na čele sú stále Španieli.
Autor TASR
Zürich 19. novembra (TASR) - Slovensko sa posunulo v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na 45. miesto. Mužstvo trénera Francesca Calzonu si oproti predošlému októbrovému vydaniu renkingu polepšilo o jednu pozíciu. Na čele sú naďalej úradujúci majstri Európy zo Španielska, ktorí prešli kvalifikáciou na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku bez prehry.
Mimo prvú desiatku vypadlo Taliansko, ktorému patrí 12. pozícia a v top 10 vystriedali „azúrových“ Chorváti. Aktualizovaný rebríček zároveň definitívne potvrdil rozdelenie košov pre žreb európskej baráže na svetový šampionát, ktorá je na programe v marci 2026. Taliansko bude figurovať spolu s Dánskom, Tureckom a Ukrajinou v prvom koši. Slováci budú v druhej skupine tímov po boku Poľska, Walesu a Česka. Ich súper v semifinále baráže vzíde z kvarteta, z ktorého je na tom najlepšie v rebríčku FIFA reprezentácia Írska (59. miesto). Štvoricu potenciálnych súperov Slovenska dopĺňajú Albánsko (63.), Bosna a Hercegovina (71.) a Kosovo (80.), ktoré dosiahlo svoje najvyššie umiestnenie v histórii. Vo štvrtom koši budú Rumunsko, Švédsko, Severné Macedónsko a Severné Írsko.
Novembrový rebríček bude východiskom aj pre žreb finálového turnaja MS, na ktorom sa premiérovo predstaví 48 tímov. Hostiteľské krajiny USA, Kanada a Mexiko budú zaradené do prvého koša a doplní ich deväť najlepších z renkingu. Žreb skupín sa uskutoční v piatok 5. decembra vo Washingtone.
Rebríček FIFA k 17. novembru 2025:
1. (1.) Španielsko 1877,18 bodu, 2. (2.) Argentína 1873,33, 3. (3.) Francúzsko 1870, 4. (4.) Anglicko 1834,12, 5. (7.) Brazília 1760,46, 6. (5.) Portugalsko 1760,38, 7. (6.) Holandsko 1756,27, 8. (8.) Belgicko 1730,71, 9. (10.) Nemecko 1724,15, 10. (11.) Chorvátsko 1716,88,... 45. (46.) SLOVENSKO 1485,65
