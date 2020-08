Slováci sa premiérovo predstavia na ME juniorov na plochej dráhe

ME družstvá juniorov - 29. augusta 2020, Lodž (Poľ.):



Slovensko (Jakub Valkovič, Ján Mihálik, David Pacalaj, Rastislav Cíferský),

Švédsko (Alexander Woentin, Philip Hellstrom-Bängs, Anton Karlsson, Jonatan Grahn),

zmiešaný tím (Dennis Fazekas, Mika Meijer, Drew Kemp),

Dánsko (Mads Hansen, Jonas Seifert-Salk, Marcus Birkemose, Matias Nielsen),

Česká republika (Jan Kvěch, Petr Chlupáč, Daniel Klíma, Jan Macek),

Poľsko (Norbert Krakowiak, Dominik Kubera, Jakub Miśkowiak, Mateusz Cierniak),

Lotyšsko (Ricerds Ansviesulis, Francis Gusts, Ernest Matjušonoks, Oleg Mihajlovs)

Lodž 28. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti sa predstavia vo finále ME juniorských družstiev na plochej dráhe. Slovenský tím pôvodne nemal štartovať, keďže nedisponuje takou širokou pretekárskou základňou ako plochodrážne veľmoci. Napokon sa slovenská štvorica predstaví v konkurencii Dánov, Poliakov či Švédov.V poľskom meste Lodž pôjde o premiérovú účasť slovenského tímu vo finále ME. Európska motocyklová federácia (FIM Europe) ponúkla slovenskému tímu možnosť štartovať v sedemčlennom finále, čím sa zopakovala situácia zo semifinále MS juniorských družstiev v Pardubiciach. Na nich hrozilo po odhlásení Švédov a Austrálčanov zrušenie podujatia, no napokon sa konalo aj vďaka pružnej a ústretovej reakcii Slovákov. V Lodži sa predstavia Jakub Valkovič, Ján Mihálik, Dávid Pacalaj a Rastislav Cíferský.