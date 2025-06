Slováci sa pripravujú na Španielov, Goljan: Chceme ich prekvapiť

Bratislava 8. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti do 21 rokov odštartujú svoju púť domácimi majstrovstvami Európy už v stredu otváracím zápasom v Bratislave na Národnom futbalovom štadióne proti Španielsku. Práve na analýzu tohto súpera, ktorý bude patriť medzi ašpirantov na zlato, sa v týchto dňoch sústreďuje príprava „Sokolíkov“.



Do začiatku šampionátu absolvuje dvadsaťjednotka už len dve tréningové jednotky v Šamoríne, ktoré budú zamerané práve na prvého súpera na šampionáte. „Od zrazu 26. mája máme za sebou jedenásť tréningov a jeden prípravný zápas. Ostávajú nám dva dni na to, aby sme doladili nejaké detaily na Španielov. Dovolím si však povedať, že aj keby sme hrali proti Španielsku už dnes, tak sme dobre nachystaní. Počas zostávajúcich dní do prvého zápasu si chceme ukázať najmenšie detaily, ktoré by nám mohli pomôcť k tomu, aby sme boli proti Španielsku úspešní,“ povedal podľa webu futbalsfz.sk na mediálnom termíne asistent trénera Tibor Goljan.



Prvý súper Slovákov na európskom šampionáte absolvoval v piatok zápasovú generálku v domácom prostredí v Alcorcóne proti Ukrajine. Španieli účastníkovi európskeho šampionátu podľahli 0:1 po góle Ilľu Kvasnyciu z druhej minúty nadstaveného času druhého polčasu. Priamo na zápase v Španielsku bol prítomný aj Štefan Markulík, ktorý na majstrovstvá Európy rozšíril rady trénerského štábu.



„Štefan Markulík navštívil tento zápas hlavne kvôli tomu, aby sme mali prítomného člena realizačného tímu priamo na zápase. Záznam z tohto zápasu máme taktiež k dispozícii, pozreli sme si ho a aj zanalyzovali. Napokon už pred dnešným tréningom sme vychádzali z určitých vecí, ktoré sme navnímali zo zápasu Španielska s Ukrajinou. Ukrajina podala dobrý výkon a ukázala možno návod, ako Španielov zdolať,“ uviedol Goljan a dodal: „Dnešný futbal je ako šach. Musíte mať dva-tri rôzne varianty hry, aby ste vedeli reagovať na postavenie súpera. Nemôže vás prekvapiť, ak náhodou súper bude hrať v inom rozostavení. Na to sme nachystaní a dokážeme zmeniť aj počas zápasu náš spôsob hry.“



Slovenský asistent trénera však prízvukuje, že Španieli svojou kvalitou dokážu súperov zatlačiť do bloku. „Určite sa budeme snažiť naším štýlom prekvapiť Španielov, hoci práve proti Španielom budeme asi 75 percent času behať bez lopty. Aj keď budete chcieť hrať vysoký presing, Španieli vás svojou hru dokážu zatlačiť do bloku. Dôležité v takýchto zápasoch je, čo sa udeje po zisku lopty. Môžete ísť do držania lopty alebo do rýchleho prechodu do útoku. V prípravnom zápase pred rokom sa nám podarilo skórovať aj po dobrom presingu Jamborom a v druhom polčase aj peknou výstavbou od brankára Kaprálikom.“



Podľa Goljana je príchod hráčov ako Suslov, Rigo, Obert či Leo Sauer do tímu nielen o individuálnej kvalite, ale aj o zvýšení variability hry slovenského tímu: „Tomáš Suslov je hráč, ktorý môže hrať v strede, ale aj na krídle. Tomáš priniesol veľkú kvalitu, ktorú je cítiť. Možno práve takíto rozdieloví hráči nám chýbali v marcovom zraze v prípravných zápasoch proti Nemecku a Francúzsku. To isté môžeme povedať aj o Tomášovi Rigovi, či Leovi Sauerovi, ktorý je rýchly a veľmi silný v súbojoch jeden na jedného. Adam Obert je zas konštruktívny stopér s výbornou defenzívou. Náš tím mal kvalitu, ale tá sa príchodom týchto štyroch hráčov ešte zvýraznila.“