Slováci sa rozlúčili dobrým výkonom, Kňažko: „Pýtalo si to body“

Štokholm 21. mája (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia sa rozlúčila so svetovým šampionátom v Štokholme v pozitívnom svete. Práve to bol cieľ pred záverečným súbojom A-skupiny proti favorizovanému Fínsku, ktorému slovenský výber podľahol tesne 1:2.



Slováci v prvej aj tretej časti hry prestrieľali Fínov (12:8, 12:6). Počas celého duelu hrali so severanmi vyrovnanú partiu, no opäť rozhodla efektivita v zakončení, ktorá bola kameňom úrazu Slovenska počas celej skupinovej fázy. „Pýtalo si to nejaké body. Keby sme takto hrali aj predošlé zápasy, tak by sme uhrali lepšie výsledky. Tento výkon však bol dobrou bodkou za turnajom,“ uviedol po stretnutí obranca Samuel Kňažko.



„Suomi“ mali málo času na regeneráciu po mimoriadne náročnom dueli proti Kanade. Fíni ako prví na turnaji dokázali zámorský tím zdolať. „Možno mali trochu v nohách zápas s Kanaďanmi. Myslím si, že sme asi neboli dobre pripravení na zápasy, ktoré sme mali zvládnuť mentálne,“ povedal 22-ročný zadák. Slovákom mohol pomôcť aj takmer nulový tlak, keďže už pred súbojom s Fínskom vedeli, že do štvrťfinále s určitosťou nepostúpia. Hrali o konečné umiestnenie a v neposlednom rade reprezentačnú prestíž. „Každý zápas na tomto turnaji sa hrá o niečo. Niektorí chalani sa chcú ukázať, keďže nemajú zmluvy na ďalší rok. Nikto nechce vypustiť žiadny duel, pretože je to medzinárodná úroveň a nechceme urobiť hanbu Slovensku. Nešli sme do toho s tým, že by sme si to išli iba odpinkať,“ povedal Kňažko.



Slováci obsadili na turnaji konečné 11. miesto. V metropole Švédska dostal šancu mladší výber. Podľa prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana bude tento turnaj „investíciou do budúcnosti“. Skúsenosti získané v Štokholme môžu byť užitočné o pár rokov, čo si uvedomuje aj Kňažko: „Dúfam v to, že to tak bude. Mali sme tu 19 alebo 20-ročných chalanov. Za pár rokov sa na to môžeme pozerať úplne inak, že budeme môcť pomýšľať na medailové priečky. Teraz sa to nedá, napríklad v zápase proti Kanade sme videli, kde je výkonnosť svetovej špičky.“







/vyslaní redaktori TASR Šimon Šuník a Michal Runák/