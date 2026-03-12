< sekcia Šport
Slováci sa s turnajom rozlúčili prehrou s Čínou 4:7
Na turnaji tak zaznamenali tri výhry a šesť prehier a obsadili konečnú 8. priečku.
Autor TASR
Cortina d´Ampezzo 11. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti v curlingu si vo svojom záverečnom vystúpení na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo pripísali prehru s Čínou 4:7. Na turnaji tak zaznamenali tri výhry a šesť prehier a obsadili konečnú 8. priečku.
„Začiatok turnaja nám nevyšiel, ale vedeli sme sa pekne vzchopiť. Od zmeny na súpiske sme sa pozviechali. Šli sme veľmi dobre, za uplynulé zápasy som shrou naozaj spokojná,“ zhodnotila turnaj trénerka slovenského tímu Daniela Matulová.
Slováci mali už pred stretnutím istotu, že sa ich súboje o cenné kovy týkať nebudú, ich súper mal naopak už definitívu postupu medzi najlepšiu štvorku. Číňania viedli po troch endoch 3:1, no potom Slováci zabojovali, vo štvrtom získali dva body, v piatom jeden a vyrovnali stretnutie. V šiestom ende však ázijskí hráči zahrali trojku a duel si už nenechali uniknúť.
„Tento duel bol celkom fajn. Začali sme celkom dobre aaj viedli. Bohužiaľ, jeden end nám nevyšiel adostali sme trojku. Snažili sme sa to ešte zmierniť avyrovnať. Trénerka nám hovorila, že ešte zabodujeme vposledných dvoch endoch, no nevyšlo nám to,“ uviedol pre oficiálnu stránku Slovenského paralympijského výboru člen slovenskej zostavy Karol Šandl.
