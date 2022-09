Slováci sa s účinkovaním na ME 20 rozlúčili triumfom nad Srbskom

ME hráčov do 20 rokov v Taliansku



I. skupina:

SLOVENSKO - Srbsko 3:2 (-20, -16, 34, 21, 11)





ďalší výsledok:



Slovinsko - Francúzsko 3:2 (-19, 23, 20, -21, 12)





Montesilvano 22. septembra (TASR) - Slovenskí volejbalisti sa s účinkovaním na ME hráčov do 20 rokov v Taliansku rozlúčili víťazstvom. Vo štvrtok otočili skóre duelu so Srbskom z 0:2 na 3:2 a do tabuľky základnej I. skupiny si pripísali prvé dva body. Napriek tomu v nej obsadili poslednú šiestu priečku a do ďalších bojov nepostúpili.