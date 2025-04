Slováci sa už späť nepozerajú, Dendis: „Každý ročník má svoj príbeh“

Piešťany 14. apríla (TARS) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov absolvovala záverečný tréning v domácom prostredí a v utorok naberie smer Dallas. V americkom meste čakajú mužstvo trénera Martina Dendisa majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie. Na svetovom šampionáte bude „osemnástka“ obhajovať dve štvrté miesta z predošlých turnajov.



„Odchádzame s ambíciami, že chceme mať dobrú partiu, ktorá si dá šancu vyhrať v každom zápase. Verím, že budeme hrať aktívny a moderný hokej. Tešíme sa na to, je to vrchol sezóny. Chalanom sa skončili klubové povinnosti a nie je sa na čo šetriť. Teraz musíme dať nohu s plynom na podlahu a urobiť maximum pre to, aby sme reprezentovali Slovensko čo najlepšie,“ uviedol po pondelkovej tréningovej jednotke v Piešťanoch hlavný tréner Dendis. Od jeho tímu sú zákonite vyššie očakávania, keďže výbery na uplynulých dvoch šampionátoch hrali o bronz, v oboch prípadoch však Slováci ťahali za kratší koniec a napokon nezískali cenný kov. Tridsaťtriročný kouč nevníma tlak na svoj výber: „My to berieme tak, že každý ročník má svoj príbeh. Čo bolo, to bolo. Pretočili sme stranu a začíname od nuly.“



Slováci majú za sebou dva prípravné súboje s českými rovesníkmi, v oboch na Čechov nestačili po výsledkoch 1:6 a 2:5. Následne prišiel záverečný rez kádra a realizačný tím vyprofiloval konečnú nomináciu na šampionát. Slováci odohrajú v dejisku 21. apríla prípravný duel so Švajčiarskom a ostrý štart turnaja je na programe o dva dni neskôr proti Fínsku. V rámci A-skupiny bude ich súperom postupne favorizovaná Kanada, Nórsko a Lotyšsko. „Myslím si, že máme skvelý tím na to, aby sme uspeli. Tešíme sa na to. Zažil som to už minulý rok a boli to skvelé pocity. Máme šancu zopakovať minulý rok a môže to dopadnúť ešte lepšie,“ vyhlásil útočník Tobias Tomík, ktorý sa predstavil na MS tejto vekovej kategórie aj vlani. So štyrmi bodmi bol tretím najproduktívnejším Slovákom na turnaji.



Slovenský výber sa v zámorí ešte posilní. Doplní ho kvarteto hráčov, medzi ktorými bude aj obranca Luka Radivojevič či útočník Michal Svrček. Práve druhý menovaný sa dokázal etablovať v A-tíme švédskeho klubu Brynäs, ktorý sa prebojoval do finále švédskej SHL. Svrček odohral v play off 10 stretnutí, v ktorých si pripísal dve asistencie. „Mišo je výborný chalan a hokejista. My to nestaviame na individualitách, ale na kolektíve. A on je veľký tímový hráč,“ podotkol Dendis na adresu 18-ročného útočníka.



Slováci majú do začiatku šampionátu deväť dní. Prioritou v Dallase bude zvyknúť si na užšie klzisko. „Chceme simulovať extrémnu záťaž na chalanov čo sa týka intenzity. Krátke, ale intenzívne tréningy, ktoré budú pre nich nábehové na malé klzisko. Cieľom je doladiť špeciálne tímy a utužiť partiu,“ povedal Dendis, ktorý ozrejmil aj program pre najbližšie hodiny: „Chalani budú mať teraz sedenie s rozhodcami, aby vedeli pravidlá, ktoré sú na medzinárodnej úrovni. Zároveň sa pobalia, dajú si spoločnú večeru a skoro ráno letíme smer Dallas.“