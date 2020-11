Bežci na lyžiach sa pripravujú vo švajčiarskej bubline

Davos 26. novembra (TASR) - Štart Svetového pohára v behu na lyžiach bude tentoraz bez slovenských reprezentantov. V čase pandémie sa rozhodli vynechať úvodné podujatie vo fínskej Ruke a prednosť dali príprave vo švajčiarskom Davose. Práve tam by Alena Procházková a Ján Koristek mali 12. a 13. decembra naskočiť do kolotoča novej sezóny. Jej vrcholom bude svetový šampionát v nemeckom Oberstdorfe na prelome februára a marca.



Na tradičnú ouvertúru SP vo fínskej Ruke Slováci zvyčajne cestovali. "Tentoraz sme sa v celosvetovo zložitej situácii rozhodli inak a pripravujeme sa na tzv. Snowfarme v Davose, kde sme našli fantastické podmienky. Doma nemáme prakticky žiadne možnosti trénovať, tu spájame prípravu na snehu aj s tou výškovou a do Svetového pohára naskočíme až v polovici decembra tu vo Švajčiarsku," povedal pre TASR šéf bežeckého úseku Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) Michal Malák.



Tridsaťšesťročná Procházková sa rozhodla pokračovať v kariére a vstúpi už do svojej 17. sezóny vo Svetovom pohári, premiéru mala v decembri 2004. Spolu s Koristekom sú predbežne prihlásení aj na prestížnu desaťdňovú Tour de Ski, ktorá sa začne na Nový rok. Ešte pred Vianocami by sa mali v rámci SP predstaviť aj v Drážďanoch. "Všetko bude závisieť od momentálnej formy. V Drážďanoch sa pôjde aj tímový šprint, takže našu stabilnú dvojicu by tam mohli doplniť ďalší dvaja pretekári. To sa uvidí podľa výsledkov v Davose a podľa aktuálnej formy," vysvetlil Malák.



Účasť na Tour de Ski bude podľa Maláka vzhľadom na aktuálnu situáciu v Európe riziková. "Vedie sa o tom veľká diskusia. Predbežne sme na Tour prihlásení, no definitíva padne až v decembri. Uvidíme, či pôjdeme do tohto rizika alebo ho budeme elimininovať a všetko podriadime príprave na svetový šampionát." Do úvahy pripadá aj štart slovenských reprezentantov vo švédskom Ulricehamne v polovici januára, ďalšie dve škandinávske zastávky seriálu vynechajú a plánujú ísť až koncom februára na generálku pred MS do českého Nového Města na Morave. Na svetovom šampionáte v Oberstdorfe sa predbežne počíta s účasťou štyroch športovcov. Marcové finále SP v čínskom Pekingu bude s istotou bez Slovákov, dôvodom je koronakríza i vysoké finančné náklady spojené s cestou do dejiska ZOH 2022.



Ciele do nevyspytateľnej sezóny sa neurčujú podľa Maláka ľahko. "Už sme sami pocítili, že pôvodné plány musíme pre pandémiu často prerábať a meniť. Ak je niekto pozitívne testovaný, okamžite sa situácia zvrtne a všetko pripravené padá. Naša snaha smeruje k vrcholu sezóny, ktorým budú MS. Pre Koristeka by tam nosnou disciplínou mali byť preteky na 15 km voľne a ak sa mu podarí prekĺznuť do top 30, tak by sme to brali všetkými desiatimi. Možno ešte trochu vyššie očakávania sú nastavené u Aleny Procházkovej, v šprinte je u nej najdôležitejšie preniknúť z kvalifikácie do hlavnej súťaže."



V Davose sa slovenský A-tím spolu s juniorskou reprezentáciou i členmi Národného lyžiarskeho centra pripravuje od 13. novembra. "Sme tu v bubline, kde sa prísne riadime podľa protokolu Covid-19. Negatívne testovaní sme všetci vošli a budeme sa snažiť aj odísť. Pripravovali sa tu zároveň s nami napríklad aj domáci Švajčiari na čele so štvornásobným olympijským víťazom Dariom Colognom, okrem nich Nemci, či Francúzi." Na tratiach platí podľa šéfa slovenských bežcov presný harmonogram. "Pred obedom i popoludní sú striktne vyhradené časy pre reprezentačné tímy, mimo nich sa na sneh dostanú aj lyžiarske školy či amatérski bežci. Všade platia presné pravidlá aj s využitím aplikácie, do ktorej sa každý lyžiar pri príchode na trať prihlási a na konci tréningu odhlási. Mimo tratí sú samozrejmosťou rúška a rozstupy."



Aj pre Slovákov je na prvom mieste zdravie a bezpečnosť reprezentantov. Do styku s okolím prichádzajú minimálne. "Bývame v prenajatých apartmánoch, kde sme rozdelení na dvoch poschodiach. Máme vlastného kuchára, takže stravu si pripravujeme sami. Pre istotu ani spoločne nestolujeme, každý dostane jedlo na izbu. Jediný kontakt so svetom máme vtedy, keď ide tréner nakúpiť do potravín. Robíme všetko tak, aby sa eliminovali akékoľvek riziko," zhrnul podmienky a opatrenia v Davose Malák.