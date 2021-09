Slováci sa v dvojzápase v Chorvátsku zamerajú na defenzívu

Program reprezentácií SR na turnaji (Umag a Novigrad) - zdroj: www.futsalslovakia.sk:



sobota 25. septembra:



16.30 SLOVENSKO "B" - Slovinsko 21

19.00 SLOVENSKO - Slovinsko



pondelok 27. septembra:



11.00 SLOVENSKO "B" - Francúzsko 21

14.00 SLOVENSKO - Bosna a Hercegovina



Nominácia reprezentácie SR "A":



Brankári: Marek Karpiak (SK Slavia Praha futsal), Richard Oberman (Podpor Pohyb Košice), Marek Kušnír (MIMEL Lučenec)

Hráči: Anton Brunovský (MIMEL Lučenec), Dominik Ostrák (SK Slavia Praha futsal), Filip Vaktor (SK Slavia Praha futsal), Matúš Šefčík (SK Slavia Praha futsal), Filip Márton (MIMEL Lučenec), Kristián Medoň (Red Devils Chvojnice), Daniel Čeřovský (MIMEL Lučenec), Marek Belaník (Ridop MIBA Banská Bystrica), Robert Greško (MIMEL Lučenec), Martin Směřička (MIMEL Lučenec), Patrik Molda (MŠK MAYERSON Nové Zámky), Pavol Matejov (Helas Brno), Filip Rafanides (Ridop MIBA Banská Bystrica), Vojtech Turek (ASD Bernalda)

Bratislava 22. septembra (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia sa v piatok stretne v Bratislave, odkiaľ sa presunie na dva prípravné zápasy do Chorvátska (25. septembra o 19.00 h so Slovinskom, 27. septembra o 14.00 s Bosnou a Hercegovinou). V Novigrade ju čaká ďalší z kempov pred ME v Holandsku, ktoré sa uskutočnia začiatkom budúceho roka. Tréneri Marián Berky a Richard Bačo nominovali na zápasy hráčov pre "A" aj "B" mužstvo.," začal svoje rozprávanie pre portál futsalslovakia.sk šéftréner reprezentácie Marián Berky.," dodal Berky.Súperov v základnej skupine ME spoznajú Slováci v pondelok 18. októbra, keď sa v holandskom Zeiste uskutoční žreb šampionátu.