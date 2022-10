Slováci sa v kvalifikácii ME predstavia v J-skupine i s Portugalskom

zloženie kvalifikačných skupín ME 2024:



A-skupina: Španielsko, Škótsko, Nórsko, Gruzínsko, Cyprus



B-skupina: Holandsko, Francúzsko, Írsko, Grécko, Gibraltár



C-skupina: Taliansko, Anglicko, Ukrajina, Severné Macedónsko, Malta



D-skupina: Chorvátsko, Wales, Arménsko, Turecko, Lotyšsko



E-skupina: Poľsko, Česko, Albánsko, Faerské Ostrovy, Moldavsko



F-skupina: Belgicko, Rakúsko, Švédsko, Azerbajdžan, Estónsko



G-skupina: Maďarsko, Srbsko, Čierna Hora, Bulharsko, Litva



H-skupina: Dánsko, Fínsko, Slovinsko, Kazachstan, Severné Írsko, San Maríno



I-skupina: Švajčiarsko, Izrael, Rumunsko, Kosovo, Bielorusko, Andorra,



J-skupina: Portugalsko, Bosna a Hercegovina, Island, Luxembursko, SLOVENSKO, Lichtenštajnsko



Frankfurt nad Mohanom 9. októbra (TASR) - Súpermi slovenských futbalových reprezentantov v kvalifikácii ME 2024 budú tímy Portugalska, Bosny a Hercegoviny, Islandu, Luxemburska a Lichtenštajnska. Rozhodol o tom nedeľný žreb vo Frankfurte nad Mohanom, ktorý Slovákov posunul do šesťčlennej J-skupiny. Slováci boli pred žrebom v piatom výkonnostnom koši.V kvalifikácii ME sa predstaví 53 tímov, ktoré budú súperiť o 23 miesteniek. Priamy postup si zabezpečia prvé dva tímy z každej skupiny a tímy na tretích miestach sa popasujú o zostávajúce tri miestenky.Na ME, ktoré budú od 14. júna do 14. júla 2024 v Nemecku, sa predstaví 24 tímov. Žreb finálového turnaja sa uskutoční v decembri 2023 v Hamburgu. Formát podujatia bude rovnaký ako na ME 2016 a 2020. Hrať sa bude v Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Dortmunde, Düsseldorfe, Frankfurte, Gelsenkirchene, Hamburgu, Lipsku, Mníchove a Stuttgarte. V pozícii obhajcov titulu môžu vstúpiť do turnaja Taliani, ktorí vo finále predošlých ME zdolali Anglicko 2:1 po jedenástkovom rozstrele.