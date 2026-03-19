Štvrtok 19. marec 2026
PRÍPRAVA PRED MS: Tieto zápasy čakajú našich reprezentantov

Na snímke tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 19. marca (TASR) – Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká v príprave na MS 2026 osem prípravných zápasov. V úvodnom dvojzápase v Topoľčanoch privíta Švajčiarsko, organizátorskú krajinu svetového šampionátu. Následne absolvuje dvojzápas v Nemecku, v Bratislave si zmeria sily s Lotyšskom a v závere prípravy v Spišskej Novej Vsi s Dánskom. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

SZĽH v piatok spustí predaj vstupeniek na prvý dvojzápas v Topoľčanoch proti Švajčiarsku, ktorý je na programe 16. a 17. apríla. Do Topoľčian sa reprezentácia vráti po siedmich rokoch. V príprave na domáce MS 2019 tam podľahla Švédsku 0:4. Tentoraz si tam zmeria sily so Švajčiarmi. „Je to hokejové mesto s veľkou tradíciou. Sme presvedčení, že ľudia zaplnia zimný štadión do posledného voľného miesta. A nielen v Topoľčanoch, ale aj v Bratislave či Spišskej Novej Vsi, kde by sme sa už chceli predstaviť s najsilnejším možným tímom, ktorý bude mať podobu ako na majstrovstvách sveta,“ uviedol na margo výberu dejiska dvojzápasu prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Po Topoľčanoch sa reprezentanti v rámci prípravy presunú do Nemecka. Zostávajúce štyri zápasy odohrajú pred domácimi fanúšikmi. Pri dvojzápase s Lotyšskom, ktorý ponesie názov Kaufland Challenge, padla voľba na bratislavský ZŠ Ondreja Nepelu. Záverečný týždeň prípravy pred odletom na MS 2026 do Švajčiarska absolvuje národný tím v Spišskej Novej Vsi. Generálkou na ostrý štart v rámci svetového šampionátu bude na Spiši dvojzápas proti Dánsku.



PROGRAM PRÍPRAVY SLOVENSKEJ HOKEJOVEJ REPREZENTÁCIE


DVOJZÁPAS V TOPOĽČANOCH

ŠTVRTOK 16. APRÍLA

16.30 Slovensko – Švajčiarsko

PIATOK 17. APRÍLA

16.30 Slovensko – Švajčiarsko



DVOJZÁPAS V NEMECKU

ŠTVRTOK 23. APRÍLA

20.00 Nemecko – Slovensko (Kaufbeuren)

SOBOTA 25. APRÍLA

17.00 Nemecko – Slovensko (Augsburg)



KAUFLAND CHALLENGE V BRATISLAVE

SOBOTA 2. MÁJA

17.00 Slovensko – Lotyšsko

NEDEĽA 3. MÁJA

17.00 Slovensko – Lotyšsko



FORTUNA CLASSIC V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

PIATOK 8. MÁJA

18.00 Slovensko – Dánsko

SOBOTA 9. MÁJA

16.00 Slovensko – Dánsko
