PRÍPRAVA PRED MS: Tieto zápasy čakajú našich reprezentantov
SZĽH v piatok spustí predaj vstupeniek na prvý dvojzápas v Topoľčanoch proti Švajčiarsku, ktorý je na programe 16. a 17. apríla.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) – Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká v príprave na MS 2026 osem prípravných zápasov. V úvodnom dvojzápase v Topoľčanoch privíta Švajčiarsko, organizátorskú krajinu svetového šampionátu. Následne absolvuje dvojzápas v Nemecku, v Bratislave si zmeria sily s Lotyšskom a v závere prípravy v Spišskej Novej Vsi s Dánskom. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.
SZĽH v piatok spustí predaj vstupeniek na prvý dvojzápas v Topoľčanoch proti Švajčiarsku, ktorý je na programe 16. a 17. apríla. Do Topoľčian sa reprezentácia vráti po siedmich rokoch. V príprave na domáce MS 2019 tam podľahla Švédsku 0:4. Tentoraz si tam zmeria sily so Švajčiarmi. „Je to hokejové mesto s veľkou tradíciou. Sme presvedčení, že ľudia zaplnia zimný štadión do posledného voľného miesta. A nielen v Topoľčanoch, ale aj v Bratislave či Spišskej Novej Vsi, kde by sme sa už chceli predstaviť s najsilnejším možným tímom, ktorý bude mať podobu ako na majstrovstvách sveta,“ uviedol na margo výberu dejiska dvojzápasu prezident SZĽH Miroslav Šatan.
Po Topoľčanoch sa reprezentanti v rámci prípravy presunú do Nemecka. Zostávajúce štyri zápasy odohrajú pred domácimi fanúšikmi. Pri dvojzápase s Lotyšskom, ktorý ponesie názov Kaufland Challenge, padla voľba na bratislavský ZŠ Ondreja Nepelu. Záverečný týždeň prípravy pred odletom na MS 2026 do Švajčiarska absolvuje národný tím v Spišskej Novej Vsi. Generálkou na ostrý štart v rámci svetového šampionátu bude na Spiši dvojzápas proti Dánsku.
PROGRAM PRÍPRAVY SLOVENSKEJ HOKEJOVEJ REPREZENTÁCIE
DVOJZÁPAS V TOPOĽČANOCH
ŠTVRTOK 16. APRÍLA
16.30 Slovensko – Švajčiarsko
PIATOK 17. APRÍLA
16.30 Slovensko – Švajčiarsko
DVOJZÁPAS V NEMECKU
ŠTVRTOK 23. APRÍLA
20.00 Nemecko – Slovensko (Kaufbeuren)
SOBOTA 25. APRÍLA
17.00 Nemecko – Slovensko (Augsburg)
KAUFLAND CHALLENGE V BRATISLAVE
SOBOTA 2. MÁJA
17.00 Slovensko – Lotyšsko
NEDEĽA 3. MÁJA
17.00 Slovensko – Lotyšsko
FORTUNA CLASSIC V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
PIATOK 8. MÁJA
18.00 Slovensko – Dánsko
SOBOTA 9. MÁJA
16.00 Slovensko – Dánsko
SZĽH v piatok spustí predaj vstupeniek na prvý dvojzápas v Topoľčanoch proti Švajčiarsku, ktorý je na programe 16. a 17. apríla. Do Topoľčian sa reprezentácia vráti po siedmich rokoch. V príprave na domáce MS 2019 tam podľahla Švédsku 0:4. Tentoraz si tam zmeria sily so Švajčiarmi. „Je to hokejové mesto s veľkou tradíciou. Sme presvedčení, že ľudia zaplnia zimný štadión do posledného voľného miesta. A nielen v Topoľčanoch, ale aj v Bratislave či Spišskej Novej Vsi, kde by sme sa už chceli predstaviť s najsilnejším možným tímom, ktorý bude mať podobu ako na majstrovstvách sveta,“ uviedol na margo výberu dejiska dvojzápasu prezident SZĽH Miroslav Šatan.
Po Topoľčanoch sa reprezentanti v rámci prípravy presunú do Nemecka. Zostávajúce štyri zápasy odohrajú pred domácimi fanúšikmi. Pri dvojzápase s Lotyšskom, ktorý ponesie názov Kaufland Challenge, padla voľba na bratislavský ZŠ Ondreja Nepelu. Záverečný týždeň prípravy pred odletom na MS 2026 do Švajčiarska absolvuje národný tím v Spišskej Novej Vsi. Generálkou na ostrý štart v rámci svetového šampionátu bude na Spiši dvojzápas proti Dánsku.
PROGRAM PRÍPRAVY SLOVENSKEJ HOKEJOVEJ REPREZENTÁCIE
DVOJZÁPAS V TOPOĽČANOCH
ŠTVRTOK 16. APRÍLA
16.30 Slovensko – Švajčiarsko
PIATOK 17. APRÍLA
16.30 Slovensko – Švajčiarsko
DVOJZÁPAS V NEMECKU
ŠTVRTOK 23. APRÍLA
20.00 Nemecko – Slovensko (Kaufbeuren)
SOBOTA 25. APRÍLA
17.00 Nemecko – Slovensko (Augsburg)
KAUFLAND CHALLENGE V BRATISLAVE
SOBOTA 2. MÁJA
17.00 Slovensko – Lotyšsko
NEDEĽA 3. MÁJA
17.00 Slovensko – Lotyšsko
FORTUNA CLASSIC V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
PIATOK 8. MÁJA
18.00 Slovensko – Dánsko
SOBOTA 9. MÁJA
16.00 Slovensko – Dánsko