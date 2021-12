Slováci sa v príprave stretnú s Nemeckom, podľa trénera sa tešia

Red Deer 21. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odohrá v príprave na juniorský šampionát v Kanade jeden prípravný zápas proti Nemecku. Duel je po zmenách na programe 23. decembra o 14.00 miestneho času (22.00 SEČ). Po stretnutí zúži trénerský štáb nomináciu o troch hráčov na konečných 25 mien.



Slováci mali v Red Deere pôvodne odohrať dve prípravné stretnutia proti Fínom a Rakúšanom. Napokon sa zopakovala situácia z minulého roka. Organizátori rovnako ako vlani upravovali rozpis prípravných stretnutí a Slovákom z dvoch duelov povolili odohrať len jeden. Vlani proti Česku, tentoraz 23. decembra o 14.00 miestneho času proti Nemecku.



„Vždy, keď niečo plánujete a prídu zmeny, nie je to príjemné, no otvára vám to nové možnosti. Naša príprava pokračuje. Hlavu máme nastavenú správne. A program sa snažíme dodržať čo najviac. Hoci nám zrušili prípravný zápas s Fínmi, na tréningu sme si namodelovali 60-minútový duel proti sebe. Teraz nám do rozpisu pribudol prípravný zápas s Nemcami. Tešíme sa naň a verím, že sa odohrá. Každý súper má obrovskú kvalitu a Nemci nás určite preveria zo všetkých stránok,“ uviedol na margo zmeny pre hockeyslovakia.sk hlavný tréner Ivan Feneš.



Keďže slovenská výprava má každý deň k dispozícii na tréning len 90 minút, popoludňajšie voľno spestrujú hráčom mítingy s trénermi či ostatnými členmi realizačného tímu. „Keďže čas do štartu majstrovstiev sveta sa kráti, snažíme sa každú voľnú chvíľu využiť naplno,“ dodal Feneš.



Pozitívnou správou bolo, že v pondelok sa k mužstvu pripojil Servác Petrovský, ktorému organizátori po piatich negatívnych PCR testoch a jednom antigénovom dovolili opustiť izoláciu po kontakte s pozitívnym spoluhráčom v klube Owen Sound Attack pred pripojením k slovenskej výprave. „Je to pre nás pekný darček. Na Serváca sme sa veľmi tešili. Nebolo preňho príjemné sedieť na izbe, najmä vzhľadom na fakt, že je zdravý. Ešte raz opakujem, veľmi sa naňho tešíme,“ uviedol Feneš.