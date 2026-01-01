< sekcia Šport
Slováci sa vo štvrťfinále stretnú s Kanadou, ktorá zdolala Fínsko 7:4
V ďalšom dueli „béčka“ zvíťazili českí hráči nad Lotyšmi 4:2. V tabuľke predbehli Fínov, obsadili končené druhé miesto a v ďalšej fáze sa stretnú so Švajčiarmi.
Autor TASR
Minneapolis 1. januára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si vo štvrťfinále MS v USA zmerajú sily s Kanaďanmi. Rozhodol o tom záverečný nočný zápas B-skupiny, v ktorom „javorové listy“ zdolali Fínov 7:4 a zaistili si prvú priečku v tabuľke. Troma bodmi sa na triumfe podieľala trojica Sam O'Reilly, Zayne Parekh a Cole Beaudoin.
V ďalšom dueli „béčka“ zvíťazili českí hráči nad Lotyšmi 4:2. V tabuľke predbehli Fínov, obsadili končené druhé miesto a v ďalšej fáze sa stretnú so Švajčiarmi. „Suomi“ čaká súboj s USA, ktorí v priamom boji o líderskú pozíciu A-skupiny prehrali so Švédmi 3:6. „Tri korunky“ zakončili základnú časť ako jediný stopercentný tím a vo štvrťfinále narazia na Lotyšov.
MS do 20 rokov
A-skupina (Saint Paul):
USA - Švédsko 3:6 (0:1, 2:4, 1:1)
Góly: 29. Ch. Reid (Eiserman, Ziemer), 37. Zellers (Ziemer, Hagens), 43. Stiga (Mooney, Lee) - 10. Juustovaara Karlsson (Freij, Nilson), 24. Genborg (Danielsson, V. Björck), 27. Pettersson (Berglund, Hakansson), 33. Pettersson (Berglund), 36. Genborg (V. Björck, Danielsson), 47. Stenberg (Berglund, Eklund)
tabuľka:
1. Švédsko 4 4 0 0 0 21:8 12*
2. USA 4 3 0 0 1 17:15 9*
3. Švajčiarsko 4 2 0 0 2 10:8 6*
4. SLOVENSKO 4 1 0 0 3 13:13 3*
-----------------------------------
5. Nemecko 4 0 0 0 4 5:22 0
* postup do štvrťfinále
B-skupina (Minneapolis):
Česko - Lotyšsko 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Góly: 11. Poletín (Curran, Galvas), 12. Jiříček (Nestrašil, Benák), 26. Pšenička (Curran, Man), 59. Nestrašil (Čihař) - 6. Ansons (Osmanis, Šmits), 47. Sieradzkis (Osmanis, Murnieks)
Kanada - Fínsko 7:4 (3:3, 2:1, 2:0)
Góly: 2. Parekh (Martone, Iginla), 5. Martin (Hage, McKenna), 11. Martin (Hage, Parekh), 30. Iginla (Parekh, George), 38. Beaudoin (Desnoyers, O'Reilly), 49. Beaudoin (O'Reilly, Desnoyers), 59. O'Reilly (Beaudoin, Aitcheson) - 4. Miettinen (Vanhanen), 6. Suvanto (Vesterinen), 13. Boelius (Vanhanen, Kuhta), 38. Vesterinen
tabuľka:
1. Kanada 4 3 1 0 0 25:11 11*
2. Česko 4 2 1 0 1 18:12 8*
3. Fínsko 4 2 0 1 1 19:11 7*
4. Lotyšsko 4 1 0 1 2 9:17 4*
-----------------------------------
5. Dánsko 4 0 0 0 4 8:28 0
* postup do štvrťfinále
