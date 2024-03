Slováci sa z víťazstva netešili, Černák, Nemec aj Pospíšil bez bodu

NHL - výsledky:



New York Islanders - Winnipeg 6:3,

Philadelphia - Boston 3:2,

Minnesota - St. Louis 4:5 pp,

Nashville - Detroit 1:0,

New Jersey - Ottawa 2:5,

Toronto - Edmonton 6:3,

New York Rangers - Florida 4:3 pp a sn,

Vancouver - Calgary 4:2,

Los Angeles - Tampa Bay 4:3 pp,

San Jose - Chicago 4:5 pp,

Vegas - Columbus 4:2

New York 24. marca (TASR) - Hokejisti Tampy Bay, v zostave aj so slovenským obrancom Erikom Černákom, ukončili sériu piatich víťazstiev v NHL, keď v noci na nedeľu prehrali na ľade Los Angeles 3:4 po predĺžení. Víťazný gól dal 25 sekúnd po začiatku predĺženia Vladislav Gavrikov. Z víťazstva sa netešili ani Šimon Nemec po prehre New Jersey doma s Ottawou 2:5 a Martin Pospíšil, ktorého Calgary neuspelo vo Vancouveri 2:4.Pospíšil sa predstavil v prvej útočnej formácii a odohral 16:15 min. Flames prehrali druhýkrát za sebou a v Západnej konferencii im patrí 11. miesto s odstupom 12 bodov od priečky zaručujúcej play off. Do kanadského bodovania sa nezapísali ani obaja slovenskí obrancovia, Nemec nastúpil v tretej päťke a zaznamenal štyri mínusky, Černák v druhej a v štatistikách mal jeden mínusový bod.